Σοκ στη Γαλατασαράι: Ο Γιλμάζ έσωσε τον Αχμέντ, που του γύρισε η γλώσσα μετά από πτώση - Δείτε βίντεο

Ο Αχμέντ Κουτουτσού προσγειώθηκε με το κεφάλι στο έδαφος και έχασε τις αισθήσεις του, με τον Γιλμάζ να παρεμβαίνει σωτήρια και να του ανοίγει τον αεραγωγό

Τρομακτικές στιγμές, αλλά ευτυχώς με παρέμβαση του πιο ψύχραιμου και γνώστη της διαδικασίας που πρέπει ν’ ακολουθείται, Αλπέρ Γιλμάζ, όλα είναι καλά.

Ο Αχμέντ Κουτουτσού της Γαλατασαράι έπειτα από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ινσταμπούλσπορ στο ματς Κυπέλλου, προσγειώθηκε με το κεφάλι στο έδαφος και έχασε τις αισθήσεις του.

Αμέσως ο Αλπέρ Γιλμάζ έτρεξε κοντά του, γύρισε το σώμα του και φρόντισε να του ανοίξει τον αεραγωγό, προσέχοντας ώστε να του επαναφέρει τη γλώσσα στην κανονική της θέση.

Τα κατάφερε και έδειξε πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουν όλοι πώς θα πρέπει να ενεργούν σε τέτοιες περιπτώσεις, με τον Αχμέντ να συνέρχεται και να διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

