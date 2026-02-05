Ο γνωστός NBA Insider, Σαμς Σαράνια, αναφέρει πως η ομάδα από το Σαν Φρανσίσκο αποφάσισε να πάψει ν' ασχολείται πλέον με την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, είτε αυτός τελικά αποχωρήσει άμεσα από τους Μπακς, είτε όχι.

Οι Γουόριορς θεωρούν ότι ο οργανισμός του Μιλγουόκι δεν πρόκειται ν' αφήσει το μεγαλύτερο περιουσιακό του στοιχείο να φύγει κι έτσι οι διοικούντες το κλαμπ του Γκόλντεν Στέιτ στράφηκαν στον Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Ο «μονόκερος» από τη Λετονία ετοιμάζεται να γίνει συμπαίκτης του Στεφ Κάρι, αν και η Λίγκα εμφανίζεται να μην έχει εγκρίνει ακόμα το deal.

Επετράπη στον Τζόναθαν Κουμίνγκα να γίνει trade, ενώ στους Χοκς μετακινείται και ο γκαρντ, Μπάντι Χιλντ.

