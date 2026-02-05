Παρτίζαν-Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Βελιγράδι για τη δεύτερη σερί νίκη

Να χτίσει σερί φιλοδοξεί ο Παναθηναϊκός AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από την Παρτίζαν στην «Belgrade Arena» του Βελιγραδίου (21:30, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης (82-81), χάρη σε νικητήριο καλάθι του Τζέριαν Γκραντ, μετά από ένα εκπληκτικό φινάλε. Αυτό το αποτέλεσμα τους ανέβασε στο 16-10 και τους έβαλε ξανά για τα καλά στο «κόλπο» για το πλεονέκτημα έδρας, καθώς οι περισσότεροι ανταγωνιστές τους γνώρισαν ήττα στην περασμένη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός θέλει τώρα να χτίσει πάνω σε αυτή τη νίκη και να πάρει ένα πολύτιμο «διπλό» έτσι ώστε να «σκαρφαλώσει» ακόμη περισσότερο.

Αντίπαλος του «τριφυλλιού» είναι η Παρτίζαν, που διανύει απογοητευτική πορεία στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Οι Σέρβοι προέρχονται από ήττα με σκορ 95-93 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, μέσω της οποίας έπεσαν στο 8-18. Φυσικά οι «ασπρόμαυροι» δεν έχουν κάποιο στόχο να διεκδικήσουν πέρα από τη... διάσωση της αξιοπρέπειάς τους, καθώς η 10άδα είναι ήδη πολύ μακριά. Εντός έδρας η ομάδα του Χοάν Πενιαρόγια έχει ρεκόρ 6-6, επομένως καταλαβαίνουμε ότι αν ο Παναθηναϊκός παρουσιαστεί σοβαρός, το «διπλό» είναι κάτι πολύ ρεαλιστικό.

«Η Παρτιζάν είναι πάντα μια μεγάλη ομάδα που αξίζει σεβασμό σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι ένα ακόμη σημαντικό ματς για εμάς, καθώς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη εκτός έδρας, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη θέση μας στη βαθμολογία», ανέφερε πριν την αναχώρηση του «επτάστεροου» για το ματς ο Εργκίν Αταμάν.

Οι «πράσινοι» θα παραταχθούν στη Σερβία δίχως τους Ματίας Λεσόρ και Κέντρικ Ναν, με τον τελευταίο να μετρά πλέον αντίστροφα για την επιστροφή του. Στους διαθέσιμους για τον Εργκίν Αταμάν βρίσκονται κανονικά οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις.

Από πλευράς των γηπεδούχων, εκτός βρίσκονται οι Κάρλικ Τζόουνς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Σέικ Μίλτον και Μάριο Νάκιτς, ενώ αμφίβολοι είναι οι Τζαμπάρι Πάρκερ, Μίκα Μούρινεν και Ντουέιν Γουάσινγκτον.

Tην αναμέτρηση θα διευθύνουν οι οι Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Μαξί Μπουμπέρ (Γαλλία).

