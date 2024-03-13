Στο Πανθεσσαλικό ο τελικός του Κυπέλλου - Ανοιχτό να γίνει με κόσμο

Ολοταχώς για Πανθεσσαλικό ο τελικός του Κυπέλλου Betsson.

Το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για την έδρα, η οποία θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη, με την Ομοσπονδία να αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ότι «οφείλει να εφαρμόσει την προκήρυξη και μόνο».

Υπενθυμίζεται ότι στην προκήρυξη αναφέρεται ότι «Αν προκριθούν ομάδα της Αθήνας και ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο τελικός αγώνα θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου».

Επιπλέον, η ΕΠΟ αναφέρει ότι το θέμα θα συζητηθεί εκτενέστερα μετά τα ματς της Εθνικής, με φόντο την πρόκριση στα τελικά του Euro. Οπότε, παραμένει ανοιχτό το τι θα γίνει με τον κόσμο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με παράγοντες της ΕΠΟ και όχι με εκπροσώπους Παναθηναϊκού και Άρη (ούτε της αστυνομίας, όπως και παρουσία των Γιάννη Βρούτση και Αχιλλέα Μπέου), παρά τα σχετικά σενάρια.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΕΠΟ σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων με αντικείμενο τη διεξαγωγή του Τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Επιβεβαιώθηκε ότι η ΕΠΟ οφείλει να εφαρμόσει την προκήρυξη και μόνο.

Το όλο θέμα θα συζητηθεί εκτενέστερα και θα ληφθούν αποφάσεις μετά τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας, οι οποίοι προηγούνται τόσο χρονικά όσο και αξιολογικά.





