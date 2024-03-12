Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ μετέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και στην εκπομπή «Newsroom» ο Γιώργος Τσακίρης!



Αρχικά, με αφορμή το θέμα που επιμελήθηκε ο Χρήστος Λόης, μίλησε για το ενδεχόμενο παραμονής του Κάλενς, χαρακτηρίζοντάς τον ποδοσφαιριστή που έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα με τον χαρακτήρα και τον επαγγελματισμό του.



Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους διεθνείς, μιλώντας για το πότε είναι προγραμματισμένη η επιστροφή τους, αναφέρθηκε ξανά στην πικρία που υπάρχει από πλευράς Αλμέιδα σχετικά με την αναβολή, ενώ σχολίασε και το θέμα των ανανεώσεων, τονίζοντας ότι έχει μπει... άνω τελεία και ξεκαθαρίζοντας ότι η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση στον Αραούχο.



Τέλος, αναφέρθηκε και στην εκδίκαση της υπόθεσης με τους οπαδούς που συνελήφθησαν στη Λαμία, τονίζοντας ότι μακάρι να επικρατήσει η λογική.



Ακούστε το ηχητικό:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.