Ο Ότο Πόρτερ Τζούνιορ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, μετά από 11 σεζόν στο ΝΒΑ. Ο 30χρονος φόργουορντ γνωστοποίησε την απόφαση του, μετά την απομάκρυνση του από τους Γιούτα Τζαζ, όπου κατέληξε τον Φεβρουάριο μετά από ανταλλαγή με τους Τορόντο Ράπτορς.

«Τα τελευταία 11 χρόνια, είχα την ευκαιρία να ζήσω το όνειρο ζωής μου να παίξω στο ΝΒΑ», ανέφερε σε ανάρτηση του στα social media ο Πόρτερ, ο οποίος κέρδισε έναν τίτλο το 2022 με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, προσθέτοντας: «Αυτό το όνειρο ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος NBA! Δυστυχώς, το σώμα μου δεν μού επιτρέπει να παίξω στο επίπεδο που προσδοκώ από τον εαυτό μου και γι' αυτό αποφάσισα να αποσυρθώ».

Σε 11 σεζόν στο ΝΒΑ, ο Πόρτερ είχε μέσο όρο 10,3 πόντους με 4,9 ριμπάουντ σε 527 αγώνες με τους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς (2013-19), Σικάγο Μπουλς (2019-21), Ορλάντο Μάτζικ (2020-21), Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2021-22) και Τορόντο Ράπτορς (2022-24).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

