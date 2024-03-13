Παναθηναϊκός: Τα «κλειδιά» για την νίκη στο ΣΕΦ

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός προετοιμάζονται για το κρίσιμο ματς της 29ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας που πιθανότατα να επηρεάσει και το αβαντάζ της έδρας.

Οι πράσινοι γνωρίζουν καλά τον αντίπαλο και ξέρουν με ποιον τρόπο θα ”ξεκλειδώσουν” τις αδυναμίες της ομάδας του Μπαρτζώκα, ώστε να έρθει η δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο ΣΕΦ.

Ο Αταμάν έχει στην διάθεση του όλους τους παίκτες, πλην Βιλντόζα και Αντετοκούνμπο και την ήττα στο τελικό κυπέλλου ως κίνητρο για… απάντηση.

