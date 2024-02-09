Παναθηναϊκός: «Τρέχει» τρομερό σερί απέναντι στους μικρομεσαίους

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Superleague. Έχοντας αντιμετωπίσει τους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου, τώρα αντιμετωπίζει τέσσερα παιχνίδια με μικρομεσαίους αντιπάλους και ένα σημαντικό ματς με τον Άρη.

Ο Παναθηναϊκός φέτος, κάτω από της οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Φατίχ Τερίμ, έχει δείξει εξαιρετική ικανότητα στο να νικά τις ομάδες μικρότερου επιπέδου

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.