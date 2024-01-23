Στις 4 Μαρτίου η κλήρωση των playoffs & playouts - Πρωτοβουλία για τους στημένους αγώνες

Γνωστές έκανε η Σούπερ Λίγκα τις αποφάσεις που έλαβε σήμερα το ΔΣ αυτής μετά την συνεδρίασή του. Έτσι, έγινε γνωστό ότι ορίστηκαν οι αναμετρήσεις για τις επόμενες αγωνιστικές (22η έως και 26η) ενώ αποφασίστηκε ότι η κλήρωση για τα playoffs και τα playouts του πρωταθλήματος θα γίνει στις 4 Μαρτίου.

Τέλος, ομόφωνα αποφασίστηκε να καταθέσει αίτημα θεσμικής συνάντησης στον αρμόδιο Εισαγγελικό Λειτουργό για το θέμα των χειραγωγημένων αγώνων στην οποία θα δώσουν το «παρών» και εκπρόσωποι των ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά αναφέρει η ανακοίνωση της διοργανώτριας Αρχής…

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο ορισμός των αγώνων 22ης έως και 26ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών) και το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League.

Ομόφωνα αποφασίστηκε ότι η Κλήρωση των Playoffs & Playouts Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών) θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024, με μικτό σύστημα, ήτοι ηλεκτρονική παραγωγή διαφορετικών σεναρίων και εν συνεχεία κλήρωση ενός εξ αυτών για τα Playoffs και ενός για τα Playouts.

Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι κλειδάριθμοι Playoffs & Playouts Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών).

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε να απευθύνει αίτημα θεσμικής συνάντησης στον αρμόδιο Εισαγγελικό Λειτουργό, σε σχέση με το θέμα των χειραγωγημένων αγώνων, στην οποία θα παραστεί επιτροπή, αποτελούμενη από τον πρόεδρο και την αναπλ. πρόεδρο του Δ.Σ. της Super League και από εκπροσώπους των ΠΑΕ ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, καθώς και το Νομικό Σύμβουλο της διοργανώτριας.

Ομόφωνα εγκρίθηκε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης προς την Οικογένεια του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, σε συνέχεια σχετικής ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. (συνεδρίαση της 27ης/12/2023), περί ηθικής και υλικής στήριξης της Οικογένειας του εκλιπόντος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.