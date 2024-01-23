Το πέμπτο του «χτύπημα» στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Μετά τους Λημνιό, Ακαϊντίν, Ντραγκόφσκι και Μπακασέτα, το «τριφύλλι» σφράγισε και την ένταξη του Βίτορ Ούγκο στο ρόστερ.

Η πράσινη ΠΑΕ λοιπόν επισημοποίησε τον δανεισμό του Βραζιλιάνου στόπερ από την Μπαΐα (με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 1 εκατ. ευρώ σε περίπτωση που πιάσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών).

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Βίτορ Ούγκο με τη μορφή δανεισμού από την Μπαΐα της Βραζιλίας. Η συμφωνία προβλέπει το δανεισμό του έως το καλοκαίρι του 2024.

Ο 32χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε στο Γκουαρασί της Βραζιλίας στις 20 Μαΐου 1991. Ο Ούγκο ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του από την ακαδημία της Σάντο Αντρέ στο Σάο Πάουλο.

Στην ίδια ομάδα (β’ κατηγορίας Βραζιλίας) έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στα 19 του χρόνια, ενώ ένα χρόνο μετά πήγε δανεικός στη Σπορτ Ρεσίφε.

Το 2012 αγωνίστηκε αρχικά στην Ιτουάνο και μετά στη Σεαρά, προτού το καλοκαίρι του 2013 μετακινηθεί στην Αμέρικα Μινέιρο.

Δύο «γεμάτες» σεζόν εκεί του έδωσαν το εισιτήριο για τη μεγάλη κατηγορία της Βραζιλίας και συγκεκριμένα την Παλμέιρας.

Στην Παλμέιρας όχι απλά καθιερώθηκε άμεσα αλλά αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο της αμυντικής γραμμής της ομάδας, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2016 και το κύπελλο του 2015!

Στα 26 του χρόνια, το 2017, ήρθε η στιγμή για μεγαλύτερο άλμα στην καριέρα του. Η Φιορεντίνα άνοιξε στον Ούγκο την πόρτα της Ευρώπης και της Serie A.

Την ίδια εποχή κλήθηκε στην εθνική Βραζιλίας σε φιλικό αγώνα κόντρα στην Κολομβία, δίχως να πάρει χρόνο συμμετοχής. Στην Ιταλία έμεινε δύο σεζόν παίζοντας περισσότερα από 50 παιχνίδια.

Το καλοκαίρι του 2019 επέστρεψε στην Παλμέιρας, αλλά δεν έμεινε περισσότερο από μία σεζόν, αφού τον Σεπτέμβριο του 2020 αποδέχθηκε την πρόταση της τουρκικής Τραμπζονσπόρ.

Στην Τραπεζούντα πήρε φανέλα βασικού με το «καλημέρα» και -μαζί με τον Τάσο Μπακασέτα- πανηγύρισε το Πρωτάθλημα το 2022 και δύο Σούπερ Καπ το 2020 και το 2022. Μάλιστα τη σεζόν 2020-21 ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος αμυντικός του τουρκικού πρωταθλήματος.

Μετά από τρία χρόνια στην Τουρκία, το Μάιο του 2023 επέστρεψε στη Βραζιλία για λογαριασμό της Μπαΐα, όπου αγωνίζονταν έως τώρα.

Καλωσορίζουμε τον Βίτορ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού»!

