Αποστάσεις από την αντίδραση του Παύλου Πολάκη στα σκίτσα του Ηλία Μακρή κρατά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Επουδενί εκφράζουν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τέτοιες αντιδράσεις ακόμη κι αν έρχονται ως απάντηση σε προσβλητικές αναφορές ή περιγραφές του Τύπου», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει:
«Σε κάθε περίπτωση, όμως, πάει πολύ να κουνά το δάκτυλο η κυβέρνηση, της οποίας ο αρχηγός είχε αποκαλέσει από το βήμα της Βουλής ως «εγκληματική οργάνωση» δημοσιογράφους που ερευνούσαν τα σκάνδαλα της, που αποδεδειγμένα παρακολουθούσε δημοσιογράφους με κοινό κέντρο ΕΥΠ-Predator και που έχει καταστήσει υπόλογη την Ελλάδα στην Ευρώπη για τις διώξεις σε βάρος των λειτουργών του Τύπου».
