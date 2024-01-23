Η υγεία και η προοπτική που του προσφέρει ο Παναθηναϊκός ήταν καθοριστικοί παράγοντες για να πει το «ναι» ο Τάσος Μπακασέτας, όπως τόνισε στην πρώτη του συνέντευξη μετά τον επαναπατρισμό. Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός τόνισε πως φιλοδοξεί να κάνει πρωταθλητισμό για χρόνια με τους «πράσινους». Παράλληλα έπλεξε το εγκώμιο του Φατίχ Τερίμ, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία πως η Εθνική ομάδα θα προκριθεί στο Euro 2024.

Αναλυτικά ο Τάσος Μπακασέτας μίλησε για:

-το πώς προέκυψε η συμφωνία με Παναθηναϊκό: «Και για μένα δεν ήταν κάτι που είχα στο μυαλό μου για να πω την αλήθεια. Δεν σκεφτόμουν τώρα να γυρίσω στην Ελλάδα. Έψαχνα να αποχωρήσω από την Τραμπζονσπόρ γιατί είχε κλείσει ο κύκλος μου αλλά έψαχνα να βρω ομάδα στο εξωτερικό. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, σε 2-3 μέρες, η προσέγγιση, η πρόταση κλπ. Μετά άρχισα να το σκέφτομαι. Όταν μια ομάδα σού δείχνει ότι σε θέλει τόσο πολύ και ότι σχεδιάζει πράγματα με σένα, αρχίζεις να το σκέφτεσαι. Κι όταν είναι μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, δεν σε αφήνει αδιάφορο. Κλειδί ήταν όλη η προσέγγιση, πήγα στην ομάδα που με ήθελε περισσότερο από κάθε άλλη. Το ίδιο έκανα κι όταν πήγα στην Τραμπζονσπόρ. Είναι κάτι που το θέλει πάρα πολύ ένας ποδοσφαιριστής».

-το αν μέτρησε το πλάνο και η προσέγγιση: «Σίγουρα ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες που έχει το ελληνικό πρωτάθλημα. Τα τελευταία χρόνια είναι πιο ανταγωνιστικό. Το θέμα της βίας πρέπει όλοι να βάλουμε το χέρι μας για να το διορθώσουμε και να υπάρχει ευχαρίστηση μέσα στο γήπεδο. Έχουμε δρόμο ακόμη, αλλά πιστεύω πως με τη βοήθεια όλων μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτό κυρίως με προβλημάτιζε για την επιστροφή μου στην Ελλάδα, ότι δεν έβγαζε τόσο πολλή υγεία το προϊόν. Έχει γίνει όμως ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Έχω αποδείξει ποιος είμαι και τι μπορώ να προσφέρω σε μια ομάδα, δεν είμαι σε φάση να ψάχνομαι και όταν μια ομάδα εκτιμά το τι έχεις προσφέρει και τι μπορείς να δώσεις ως χαρακτήρας, είναι κάτι πολύ τιμητικό».

-το αν σκέφτηκε να συνεχίσει εκτός Ελλάδας: «Θεωρώ ότι δεν έκλεισε ο κύκλος μου, ότι είμαι σε μια παραγωγική ηλικία. Σε όποιο πρωτάθλημα πήγαινα θα μπορούσα να προσφέρω, όμως το είδα σαν ευκαιρία. Γυρίζω πίσω στη χώρα μου, σε μια πολύ καλή ηλικία, που έχω δίψα για το ποδόσφαιρο, που θέλω να κάνω πράγματα και να βελτιώνομαι. Όταν δεν έχεις κάποιες ουσιαστικές προτάσεις, δεν μπορείς να το σκέφτεσαι».

-την εμπειρία της Τουρκίας: «Προσπαθούσα στην Αλάνια να βρω τα πατήματά μου. Ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για μένα, μετά και τον κορωνοϊό. Εκεί με έμαθαν στην Τουρκία, έβαλα κάποια σημαντικά γκολ και έκανα το άλμα. Πήρα την επιβεβαίωσή μου μέσα από την Τραμπζονσπόρ. Ήταν μια μεγάλη ομάδα, που την υποστηρίζει μια ολόκληρη πόλη. Πήραμε το πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια, πήραμε και το Σούπερ Καπ. Ήταν μια χρονιά που με εξέλιξε σε όλους τους τομείς».

-το αν νιώθει πίεση από τις προσδοκίες των φίλων του Παναθηναϊκού: «Πλέον δεν είμαι σε φάση που να με φορτώνουν αυτά τα πράγματα με άγχος. Είναι λογικό να έχουν προσδοκίες από μένα, αλλά εγώ πάντα περιμένω περισσότερα από τον εαυτό μου. Πάντα κάνω την αυτοκριτική μου και είμαι ο πιο σκληρός κριτής του εαυτού μου. Όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο οφείλεις να ξέρεις να διαχειρίζεσαι την πίεση και δεν πρέπει να λυγίζεις. Πρέπει να είσαι εκεί για την ομάδα».

-τις εντυπώσεις που έχει από τον φετινό Παναθηναϊκό: «Έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τον Παναθηναϊκό που έζησα όταν ήμουν στην Ελλάδα. Υπάρχει μια προοπτική γύρω από την ομάδα, αυτό είναι οφθαλμοφανές. Όταν βλέπω ομάδες με προοπτική, αυτό μου αρέσει και με εξιτάρει. Είμαι πολύ υπέρ της συνεχούς βελττωσης και στον Παναθηναϊκό βλέπω μια ομάδα που σε λίγα χρόνια θα έχει το δικό της γήπεδο, κάθε χρόνο ανανεώνεται και βγάζει υγεία».

-το τι ψάχνει να πετύχει στον Παναθηναϊκό: «Θέλω τη διάρκεια στον πρωταθλητισμό, που δεν την είχα στην Τραμπζονσπόρ. Κάναμε μια πολύ καλή χρονιά, αλλά μετά το χάναμε. Θέλω να έχω διάρκεια στον πρωταθλητισμό και κάθε χρόνο η ομάδα να προσπαθεί να κερδίζει τίτλους».

-την εικόνα που έχει για τον Τερίμ: «Θεωρώ πως υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Όσοι έχουν παίξει Τουρκία ξέρουν τι σημαίνει Φατίχ Τερίμ. Είναι ένας θρύλος, έχει πετύχει πάρα πολλά με τη Γαλατά και την εθνική Τουρκίας. Έχει μεγάλο σεβασμό. Όταν ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, έδειχναν τα παιχνίδια του στην Τουρκία. Ανυπομονώ να τον γνωρίσω, ήθελα να συνεργαστούμε όσο ήμουν στην Τουρκία και πιστεύω πως θα ταιριάξουμε σαν χαρακτήρες και στο αγωνιστικό κομμάτι».

-το αν ζήτησε τη γνώμη άλλων παικτών πριν πει το ναι στον Παναθηναϊκό: «Όχι, τα ήξερα όλα ήδη. Ήταν ο φίλος μου που μεγαλώσαμε μαζί, ο Κουρμπέλης, μιλούσαμε πολύ συχνά και ήξερα πώς λειτουργεί η ομάδα. Κι άλλα παιδιά, όπως ο Ιωαννίδης και ο Ζέκα, παιδιά με τα οποία έχουμε στενή σχέση. Έβλεπα τι πλάνο και τι φιλοδοξίες υπάρχουν».

-το αν θα προκριθεί η Εθνική ομάδα στο Euro: «Θα πάμε στο Euro, το πιστεύουμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε τα πάντα για να είναι εκεί που αξίζει. Είναι ένα όνειρό μου. Η Εθνική είναι η ύψιστη τιμή. Θεωρώ πως είμαστε πολύ κοντά στο να τα καταφέρουμε, είναι η ώρα μας, όμως όλα αποδεικνύονται μέσα στο γήπεδο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.