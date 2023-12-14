Στην Τραπεζούντα ο Πογέτ, είδε Μπακασέτα, Κουρμπέλη και Φούντα

Έναν… υψηλό προσκεκλημένο είχε η σημερινή (14/12) προπόνηση της Τράμπζονσπορ, με τον Γκουστάβο Πογέτ να δίνει το παρόν σε αυτήν!

Συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας μας ταξίδεψε από την Κωνσταντινούπολη στην Τραπεζούντα, όπου η τοπική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ιστανμπούλσπορ, για το πρωτάθλημα.

Ο λόγος της παρουσίας του Πογέτ εκεί είχε να κάνει με την επιθυμία του Ουρουγουανού προπονητή να τσεκάρει από κοντά τους Τάσο Μπακασέτα, Δημήτρη Κουρμπέλη και Ταξιάρχη Φούντα!

Παρότι απέχουμε τρεις περίπου μήνες πριν από την διεξαγωγή του ημιτελικού των playoffs για τελικά του Euro 2024 κόντρα στο Καζακστάν, ο Πογέτ θέλει να πάρει μια γεύση του βαθμού ετοιμότητας των τριών διεθνών μας.

Παράλληλα, είχε συνομιλία σε πολύ καλό κλίμα και με τον Τούρκο ομόλογό του στην Τραμπζονσπόρ, Αμπντουλάχ Αβτσί.

