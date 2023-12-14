Λογαριασμός
Η Μακάμπι Χάιφα επιστρέφει εισιτήρια στον Παναθηναϊκό

Οι Ισραηλινοί δεν κατάφεραν να εξαντλήσουν τα εισιτήρια που είχαν στην διάθεσή τους και επιστρέφουν όσα έμειναν απούλητα στον Παναθηναϊκό

Η Μακάμπι είχε εξασφαλίσει 800 εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών της, ωστόσο σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν ΜΜΕ από το Ισραήλ, η ομάδα από την Χάιφα έχει διαθέσει περίπου 300 εισιτήρια.

Πηγή: skai.gr

