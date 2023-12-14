Την προσοχή των φίλων του εφιστά ο Παναθηναϊκός στον αποψινό αγώνα με τη Μακάμπι Χάιφα (19:45) αναφέροντας πως έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου από την UEFA. Η ΠΑΕ ενημερώνει για τα επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί, ενώ τονίζει πως «... θα λάβει αυστηρά μέτρα και θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων εντοπιστούν να ζημιώνουν την ομάδα με τη συμπεριφορά τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Φίλοι του Παναθηναϊκού,

Η ομάδα μας δίνει απόψε μία καθοριστική αναμέτρηση στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Europa League, με αντίπαλο την ισραηλινή Μακάμπι Χάιφα, την οποία υποδέχεται στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 7.45 μ.μ.. Έναν αγώνα που θα μας οδηγήσει στην ευρωπαϊκή παρουσία και τον προσεχή Φεβρουάριο!

Για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα και η πρόκριση, χρειάζεται η συμπαράσταση σας! Όμως, προσοχή: ο αποψινός αγώνας είναι χαρακτηρισμένος υψηλού κινδύνου από την UEFA, γι’ αυτό και υπάρχει και παρατηρητής ασφαλείας από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Επιπλέον, η ιδιομορφία της αναμέτρησης λόγω του αντιπάλου φέρνει επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας από την Ελληνική Αστυνομία. Αυτό σημαίνει αφενός ότι οι έλεγχοι θα είναι εξονυχιστικοί και επομένως χρονοβόροι και αφετέρου ότι η συμπεριφορά των φιλάθλων στις εξέδρες του «Απόστολος Νικολαΐδης» θα βρίσκεται υπό διαρκή επιτήρηση.

Απαγορεύονται αυστηρά εντός γηπέδου καπνογόνα, βεγγαλικά, κροτίδες, πανό με πολιτικά μηνύματα, λέιζερ. Επίσης, η παραμονή σε εσωτερικές σκάλες των θυρών και κάθε εκτός του μέτρου συμπεριφορά είναι απαγορευτικά και αποτελούν ενέργειες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ομάδα μας!

Για όλα τα παραπάνω η UEFA είναι ιδιαίτερα σχολαστική και σε περίπτωση παραβατικών συμπεριφορών, η τιμωρία για την ομάδα μας θα είναι εξαιρετικά πιθανή. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ΠΑΕ, προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα του συλλόγου, θα λάβει αυστηρά μέτρα και θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων εντοπιστούν να ζημιώνουν την ομάδα με τη συμπεριφορά τους.

Σε ό,τι αφορά την ομαλή προσέλευση των φιλάθλων στο γήπεδο γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

-Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν τρεις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, δηλαδή στις 16:45.

-Οι θύρες 8, 9, 10, 11, 12 που βρίσκονται επί της οδού Τσόχα, θα παραμείνουν κλειστές για λόγους ασφαλείας από τις 18:00 έως τις 18:45.

-Μετά τη λήξη του αγώνα οι φίλαθλοι που θα βρίσκονται στις θύρες 8,9,10,11,12 θα αποχωρήσουν από τον πεζόδρομο της Φιλήμονος.

-Με απόφαση της ελληνικής πολιτείας ο σωματικός έλεγχος των φιλάθλων κατά την είσοδο στις θύρες του γηπέδου θα γίνεται πλέον από την Ελληνική Αστυνομία.

- Για την αποφυγή συνωστισμού και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των φιλάθλων που προσέρχονται στο γήπεδο, θα λειτουργούν έξι (6) σημεία προελέγχου για τον έλεγχο των εισιτηρίων, της ταυτοπροσωπίας.

Αναλυτικά οι προέλεγχοι έχουν ως εξής:

Προέλεγχος 1

Οδοί: Αρματολών και Κλεφτών & Παναθηναϊκού

Προέλεγχος 2

Οδοί: Φιλήμονος & Τσόχα

Προέλεγχος 3

Οδοί: Τσόχα & Π. Κυριακού (επί της Τσόχα)

Προέλεγχος 4

Οδοί: Π. Κυριακού & Τσόχα (επί της Π. Κυριακού)

Προέλεγχος 5

Οδοί: Π. Κυριακού & Λ. Αλεξάνδρας

Προέλεγχος 6

Οδοί: Παναθηναϊκού & Λ. Αλεξάνδρας

Ειδικότερα:

-Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 13-14 θα διέρχονται αποκλειστικά από τους Προελέγχους 1 & 6.

-Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 8-9-10-11-12 θα διέρχονται από τους Προελέγχους 2 & 3.

-Οι κάτοχοι εισιτηρίων της θύρας 7 θα διέρχονται από τον Προέλεγχο 4, ενώ ο Προέλεγχος 5 δεν θα λειτουργεί από 17:00 έως 18:00.

Όσον αφορά τις θύρες 1-2-3-3Β-5 ο έλεγχος των φιλάθλων θα γίνεται αποκλειστικά στις θύρες.

Ο Παναθηναϊκός μαζί με εσάς μπορεί να έχει ακόμα αρκετές όμορφες ευρωπαϊκές βραδιές. Για να ζήσουμε, όπως αρμόζει στο σύλλογό μας ως κορυφαίο εκπρόσωπο της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σπουδαίες βραδιές στην έδρα μας, οφείλουμε όλοι μας να προστατεύσουμε το σπίτι μας. Πάμε όλοι μαζί!».

