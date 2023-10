Στην Κύπρο κεκλεισμένων των θυρών τα παιχνίδια των ισραηλινών ομάδων

Οι συγκρούσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στη Μέση Ανατολή μαίνονται, έχοντας αφήσει πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και ακόμη περισσότερους τραυματίες.

Η κατάσταση αυτή έχει πλήξει, φυσιολογικά, και τον αθλητισμό, με τις περισσότερες ομάδες του Ισραήλ να «ξεσπιτώνονται» ψάχνοντας λύσεις έτσι ώστε να μπορούν να δώσουν τους αγώνες τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Απ' ότι φαίνεται, στο μπάσκετ τουλάχιστον, βρέθηκε η λύση. Συγκεκριμένα, οι ισραηλινοί σύλλογοι αναμένεται να δίνουν τους ευρωπαϊκούς τους εντός έδρας αγώνες στην Κύπρο, κεκλεισμένων όμως των θυρών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Ανδρέας Μουζουρίδης. Το μόνο που απομένει, είναι να εγκριθεί το συγκεκριμένο πλάνο από τη FIBA.

Θυμίζουμε πως πολλές ομάδες είχαν ήδη μεταφερθεί στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις προπονήσεις και την προετοιμασία τους. Πλέον, τόσο η Μακάμπι, όσο και οι Χάποελ Χολόν, Χάποελ Χαλίλ, Μπνέι Χερζλίγια και Νες Ζιόνα θα δίνουν τους εντός έδρας ευρωπαϊκούς τους αγώνες στην Κύπρο, μέχρι νεωτέρας.

Όσον αφορά τις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους, αυτές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν χώρα κανονικά, με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, όπως αναμένεται να συμβεί και στο ΟΑΚΑ, στο αποψινό (20/10) ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι.

