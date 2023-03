Στη χήρα του Πελέ το 30% της περιουσίας του Βραζιλιάνου θρύλου

Λεπτομέρειες αναφορικά με την κληρονομιά που άφησε στην οικογένειά του ο Πελέ έδωσε στη δημοσιότητα ο δικηγόρος της συζύγου του Βραζιλιάνου θρύλου.

Ο εκπρόσωπος της Μάρσια Σιμπέλε Αόκι ανέφερε ότι η πελάτισσά του θα πάρει το 30% της περιουσίας του άντρα της, που έφυγε από τη ζωή στις 29 Δεκεμβρίου, με την τρίτη και τελευταία γυναίκα του «βασιλιά» να λαμβάνει επίσης τη βίλα στην οποία διέμενε το ζευγάρι.

Από εκεί και πέρα, το υπόλοιπο 70% της περιουσίας του Πελέ θα διανεμηθεί στα παιδιά του, με τον δικηγόρο να κάνει λόγο και για μία κόρη που δεν αναγνωρίστηκε από τον θρύλο της Βραζιλίας και της Σάντος.

Πρόκειται για μια Βραζιλιάνα που έχει κινήσει νομικές διαδικασίες προκειμένου να δικαιωθεί, αν και το τεστ DNA που έπρεπε να διενεργηθεί δεν έγινε ποτέ λόγω της κατάστασης της υγείας του Πελέ.

Κάτι που εντέλει θα συμβεί με δείγμα DNA από ένα εκ των επτά αναγνωρισμένων παιδιών του.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Βραζιλιάνου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ακίνητα αλλά και μερίδια της εκμετάλλευσης του εμπορικού brand που φέρει το όνομά του.

