Βραβείο για τον σπουδαίο Πελέ από FIFA: Δεν άντεξε και δάκρυσε η Μάρσια Αόκι - Βίντεο

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά την έναρξη των βραβείων της FIFA. Ο Τζάνι Ινφαντίνο αποφάσισε να δώσει ένα βραβείο τιμής στη χήρα του Πελέ, Μάρσια Αόκι.

Πρόκειται για ένα βραβείο που δόθηκε για να τιμήσουν το μεγαλείο του Βραζιλιάνου θρύλου, το οποίο έδωσε στη χήρα του Πελέ ο Ρονάλντο, το φαινόμενο.

«Ο Θεός μας έδωσε τον Πελέ και θα είμαστε πάντα ευγνώμονες γι' αυτό», ανέφερε η σύζυγος του Πελέ, ενθουσιασμένη με το αφιέρωμα στον Βραζιλιάνο θρύλο. Μάλιστα, μετά το βραβείο που της δόθηκε, o Σέου Ζορζ βρέθηκε στη σκηνή και είπε τραγούδησε ένα κομμάτι αφιερωμένο στον σπουδαίο Βραζιλιάνο, με την Μάρσια Αόκι να μην αντέχει και να βάζει τα κλάματα.



FIFA pays tribute to Brazilian legend Pelé's sensational life and career at #TheBest Awards. pic.twitter.com/OyrcWVzpol