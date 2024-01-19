Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση και πήρε μία άνετη πρόκριση για τους «16» του Australian Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής μετά τον αγώνα έπλεξε το εγκώμιο του Βαν Ας και δήλωσε ότι σημαίνει πολλά για τον ίδιο αυτή η νίκη

Για τον Βαν Ας: "Θυμάμαι τον εαυτό μου σε αυτή την φάση. Είναι καλός αντίπαλος και τον προσέχω. Παίζει όμορφο τένις και σήμερα έπαιξε απίστευτα. Πάλεψε σκληρά από την αρχή. Πρέπει να του αποδώσω τα εύσημα, τα έδωσε όλα. Νομίζω πως το γεγονός ότι είμαι λίγο πιο έμπειρος έπαιξε ρόλο. Σημαίνει πολλά και για εμένα αυτή η νίκη".

Για το τι του αρέσει στο Australian Open και παίζει καλά στην Μελβούρνη: «Αρχικά ο κόσμος, ο καιρός, το φαγητό. Δεν πίνω καφέ, αλλά έχω ακούσει ότι έχουν έχουν έναν από τους καλύτερους καφέδες στον κόσμο. Όλα είναι τέλεια εδώ. Είναι με διαφορά το καλύτερο τουρνουά Grand Slam σαν εμπειρία. Αισθάνομαι ότι δημιουργείται η καλύτερη εμπειρία, το φαγητό είναι καλό, όλα είναι καθαρά και οργανωμένα. Νιώθω ωραία και αυτό με οδηγεί στο να παίξω καλό τένις».

Για το γεγονός ότι μπήκε πιο επιθετικά από ότι στα προηγούμενα παιχνίδια του: «Ήθελα να ξεκινήσω πιο δυνατά σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες μου. Δεν είναι εύκολο να επιστρέφεις πάντα από το 0-1. Ήθελα να δείξω από την αρχή δυναμισμό. Με έσπρωχνα συνεχώς για να ξεπεράσω τον εαυτό μου και χάρηκα που όλα πήγαν καλά από το 2ο σετ και μετά».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.