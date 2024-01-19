Παναθηναϊκός: O μεταγραφικός «πυρετός» και οι απουσίες ενόψει Αστέρα

Έντονη κινητικότητα σε αγωνιστικό και μεταγραφικό επίπεδο επικρατεί στον Παναθηναϊκό!

Οι «πράσινοι» μετά την ηρωική πρόκριση στο Κύπελλο επί του Ολυμπιακού μέσω της διαδικασίας των πέναλτι, έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους για την δύσκολη Κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League με τον Φατίχ Τερίμ να αντιμετωπίζει αρκετά

Ο Τούρκος τεχνικός είδε τους παίκτες του να είναι αρκετά καταπονημένοι μετά το ματς του Φαλήρου, λόγω της υπερπροσπάθειας τους με τα προβλήματα να μην λείπουν ούτε αυτή τη φορά με τελευταίο «θύμα» τον Χουάνκαρ που δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Αρκάδες. Μεταξύ άλλων ο 70χρονος προπονητής, δεν θα έχει στη διάθεση του τον Παλάσιος και τον Ιωαννίδη, με τον πρώτο να ακολουθεί ατομικό στην προπόνηση της Πέμπτης και τον δεύτερο να κάνει θεραπεία προκειμένου να προλάβει το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δεδομένα εκτός θα είναι και οι Τόνι Βιλένα και Φίλιπ Τζούριτσιτς που έχουν δηλωθεί για να εκτίσουν τη 19η αγωνιστική, ενώ αναμονή υπάρχει για τον Άνταμ Τσέριν που μαζί με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ προπονήθηκαν ξανά σε ατομικό.

Εκτός από τα αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός κινείται έντονα και στις μεταγραφές, αφού σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι. Ο θηριώδης Πολωνός τερματοφύλακας καταφθάνει στη χώρα μας στις 14:30 ώστε να σφραγίσει τη μετακίνησή του από τη Σπέτσια στον Παναθηναϊκό και να αποτελέσει τον άντι-Μπρινιόλι υπογράφοντας ως δανεικός με οψιόν αγοράς.

Φυσικά το μεγάλο «όνομα» σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας, θα επαναπατριστεί και τυπικά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, έχοντας νωρίτερα αποχαιρετήσει τους φίλους της Τράμπζονσπορ στο Κυριακάτικο ματς με τη Γαλατάσαραϊ.

Ο... τελευταίος σε αυτή τη λίστα που αναμένεται να ντυθεί στα πράσινα σύντομα είναι και ο Βίτορ Ούγκο. Ο Βραζιλιάνος σέντερ μπακ, θα γίνει όπως όλα δείχνουν παίκτης του «τριφυλλιού» και θα κλείσει ακόμη μια τρύπα στο ρόστερ.

