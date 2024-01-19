«Βόμβες» για τη διαιτησία του αγώνα με Ατλέτικο από Ρεάλ: «Τριτοκοσμικό το Κύπελλο»

Έντονα παράπονα για τη διαιτησία εκφράστηκαν από το επίσημο κανάλι της Ρεάλ μετά τον αποκλεισμό με 4-2 από την Ατλέτικο στην παράταση για τους «16» του Κυπέλλου. Μπορεί να μην υπήρχε κάποια κραυγαλέα περίπτωση αδικίας, αλλά οι φιλοξενούμενοι «έβραζαν» για τον πειθαρχικό έλεγχο από τον διαιτητή Γκιγέρμο Κουάντρα Φερνάντεθ, αλλά και για την εχθρική ατμόσφαιρα στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο».

«Το Κύπελλο είναι τριτοκοσμικό. Έκαναν εννιά φάουλ στο πρώτο ημίχρονο και δεν έδωσαν ούτε κίτρινη κάρτα. Από το πρώτο ημίχρονο έβλεπες τη διάθεση του διαιτητή. Ο Ντε Πολ έπρεπε να είχε αποβληθεί και αυτό που έκαναν στον Μπραχίμ και τον Βινίσιους είναι απαράδεκτο. Και δεν έχουν δείξει ούτε ένα ριπλέι. Είναι απαράδεκτο να νομιμοποιείται το ξύλο της Ατλέτικο εναντίον των παικτών της Ρεάλ. Αυτό που συνέβη σήμερα ήταν ντροπιαστικό. Ας θυμηθούμε ότι ο Κουάντρα Φερνάντεθ είναι ο Κλος Γκόμεζ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Με τον Κλος Γκόμεζ η Μπαρτσελόνα δεν έχασε ποτέ, είναι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται το VAR, ενώ με τον Κουάντρα Φερνάντεθ η διαιτησία ήταν απαράδεκτη», ήταν μερικά μόνο από όσα ακούστηκαν στο κανάλι της Ρεάλ.

