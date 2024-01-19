«Σίφουνας» Τσιτσιπάς, παρέσυρε τον Βαν Ας και πέρασε στους «16» του Αυστραλιανού Open

Eμφατικά και κυρίως... ξεκούραστα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Λικά Βαν Ας και προκρίθηκε στους «16» του Αυστραλιανού Open για τέταρτη σερί χρονιά δείχνοντας πως το Grand Slam της Μελβούρνης... τού πάει.

O 25χρονος Έλληνας τενίστας επικράτησε του 19χρονου Γάλλου (No 19) με 6-3, 6-0, 6-4 σε 2 ώρες και 2 λεπτά και πλέον θα αντιμετωπίσει με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτς (Νο 12) που έχασε το πρώτο σετ από τον Φάμπιαν Μαροζάν, αλλά πήρε την πρόκριση με 3-6, 6-4, 6-2, 6-2.

Αν ο Τσιτσιπάς, που είναι στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, αποκλείσει και τον Φριτς, τότε πιθανότατα θα συναντήσει στα προημιτελικά τον Νόβακ Τζόκοβιτς, που βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης και έχει κατακτήσει το Αυστραλιανό Open δέκα φορές.

