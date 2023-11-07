Μια από τις μεγαλύτερες νίκες των τελευταίων ετών και της σύγχρονης ιστορίας της πανηγύρισε η Σαχτάρ Ντόνετσκ! Παρότι το ρόστερ τους δεν συγκρίνεται με αυτά των πρόσφατων ετών και λόγω της εμπόλεμης κατάστασης αγωνίζονται στο… ουδέτερο Αμβούργο, οι Ουκρανοί κατάφεραν να επικρατήσουν 1-0 της Μπαρτσελόνα.



Δεύτερη νίκη για τη Σαχτάρ στον όμιλο, έφτασε τους 6 βαθμούς και μπήκε για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης, ενώ την ίδια ώρα υποχρέωσε τους Καταλανούς στην πρώτη τους ήττα και τους άφησαν στους 9 βαθμούς.

Σε χαμηλά στάνταρ κινήθηκαν τα ατού των «μπλαουγκράνα» που δείχνουν να βρίσκονται σε ντεφορμάρισμα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται αρκετά στο γκολ και στο να παίρνουν αποτελέσματα.



Η 4η αγωνιστική:

Σαχτάρ-Μπαρτσελόνα 1-0

(40’ Σικαν)



Πόρτο-Αντβέρπ (22:00)



Η επόμενη (5η) αγωνιστική (28/11):

Μπαρτσελόνα-Πόρτο

Σαχτάρ-Αντβέρπ



Η βαθμολογία του 5ου ομίλου:





Η Σαχτάρ έδειξε εξ αρχής να το θέλει πιο πολύ! Παρότι η Μπαρτσελόνα υπερείχε στην κατοχή (40%-60%), η ομάδα από το Ντόνετσκ ήταν αυτή που έβγαινε με περισσότερες αξιώσεις στην επίθεση και έμοιαζε πιο απειλητική. Παράλληλα, με εξαιρετική τακτική είχε καταφέρει να περιορίσει στο έπακρο τα ατού της ομάδας του Τσάβι και χτύπησε λίγο πριν το ημίχρονο, βρίσκοντας… γκολάρα με τον Σίκαν μετά την εξαιρετική ασίστ του Γκοτσολεϊσβίλι.



Το 1-0 ήταν γεγονός, οι Ουκρανοί είχαν πάρει το προβάδισμα και καλούνταν να το διαχειριστούν. Από την άλλη, οι Καταλανοί ήταν αρκετά φλύαροι και δεν έβγαζαν καλό πρόσωπο, ο Λεβαντόφσκι ήταν καλά κλεισμένος και ο Τσάβι αναγκάστηκε να κάνει τετραπλή αλλαγή με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ρίχνοντας στο χορτάρι τους Πέδρι, Φέλιξ, Γιαμάλ και Μπαλντέ.



Η Μπαρτσελόνα έγινε πιο δραστήρια και κινητική, άρχισε να απειλεί και να δημιουργεί. Οι κλασικές ευκαιρίες όμως έλειπαν και οι «μπλαουγκράνα» έμειναν να φωνάζουν για ένα πέναλτι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, με την πτώση του Φέλιξ να μη συγκινεί τον διαιτητή, το σφύριγμα του οποίου βρήκε τους Ουκρανούς να πανηγυρίζουν σαν… παιδιά μια σπουδαία νίκη!

