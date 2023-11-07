Πετρίδης: «Πιο… θηριώδης από κοντά ο Ναν - Τρέχει να προλάβει Άλμπα ο Βιλντόσα»

Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Πετρίδης. Ο ρεπόρτερ των «πράσινων» στάθηκε στην άφιξη του Κέντρικ Ναν, για τον οποίο τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι «πιο… θηριώδης από κοντά απ' ό,τι περίμεναν στον Παναθηναϊκό».



Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στα σενάρια για τον Βιλντόσα, σημειώνοντας ότι δεν ευσταθεί το παραμικρό από όσα γράφονται στο εξωτερικό, ενώ και ο μάνατζερ του παίκτη διέψευσε κατηγορηματικά τα πάντα, και πρόσθεσε για τον Αργεντινό σε σχέση με την παρουσία του στο παιχνίδι με την Άλμπα στο Βερολίνο ότι «τρέχει για να προλάβει».

Τέλος, αναφέρθηκε στο δυναμικό «παρών», που αναμένεται να δώσουν οι οπαδοί της ομάδας στο Βερολίνο την Παρασκευή (10/11). Συγκεκριμένα, τόνισε ότι αναμένονται στο γήπεδο 1.000 οπαδοί, με αρκετούς εξ αυτών να ταξιδεύουν στη γερμανική πρωτεύουσα από τη Βρετάνη, αφού θα πάνε να δουν και τον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας με τη Ρεν, το βράδυ της Πέμπτης!



Ακούστε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πετρίδη:

