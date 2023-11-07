Στον οριζόντιο νυσταγμό που υπέστη ο Χουάνκαρ στο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός μετά από ρίψη κροτίδας, αναφέρθηκε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και στην εκπομπή του Κυριάκου Θωμαΐδη, «Η Έφεση της Τρίτης», ο καθηγητής νευρολογίας, Αριστείδης Κάζης.
Συγκεκριμένα, ο καθηγητής του ΑΠΘ τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να υποκριθεί ή να περιορίσει το εν λόγω σύμπτωμα, αφού πρόκειται για εύρημα αντικειμενικό και το οποίο δεν μπορεί να το δημιουργήσει ο ασθενής. Εξού και, συμπλήρωσε ότι, ο Ισπανός μπακ δεν μπορούσε να συνεχίσει να αγωνίζεται.
Μάλιστα, ο κ. Κάζης εξήγησε και το γιατί έπρεπε να φορέσει το κολάρο ο Χουάνκαρ, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχε λόγος να πάει στο νοσοκομείο παρά μόνο για να βρεθεί η ακριβής αιτία του συμπτώματος.
Ακούστε το σχετικό απόσπασμα:
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.