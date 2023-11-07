Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Δύο μήνες εκτός δράσης ο Ερνανγκόμεθ

Μεγάλη ατυχία για τον Παναθηναϊκό και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με τον Ισπανό να μένει εκτός μάχης για δύο μήνες λόγω συντριπτικού κατάγματος στο χέρι

Ερνανγκόμεθ

Ισχυρό πλήγμα δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, που θα πορευτεί δίχως τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για τους επόμενους δύο μήνες!

Ο Ισπανός σταρ υπέστη συντριπτικό κάταγμα σε δάχτυλο του αριστερού χεριού στην προπόνηση της Τρίτης (07/11) και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αύριο, με τον Εργκίν Αταμάν να τον υπολογίζει ξανά από τιςν αρχές του 2024...

Η εξέλιξη αυτή είναι πιθανό να επισπεύσει τις διαδικασίες από μεριάς "πρασίνων" για την απόκτηση ενός παίκτη, λόγω του κενού που έχει δημιουργηθεί στο "3".

Υπενθυμίζεται πως ήδη ο Αταμάν έχει σημαντικές απουσίες να διαχειριστεί, καθώς εκτός είναι και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ενώ ο Λούκα Βιλντόσα κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να είναι διαθέσιμος για το επερχόμενο, εκτός έδρας ματς με την Άλμπα Βερολίνου για την Euroleague.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Basket League
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark