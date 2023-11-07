Ισχυρό πλήγμα δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, που θα πορευτεί δίχως τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για τους επόμενους δύο μήνες!



Ο Ισπανός σταρ υπέστη συντριπτικό κάταγμα σε δάχτυλο του αριστερού χεριού στην προπόνηση της Τρίτης (07/11) και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αύριο, με τον Εργκίν Αταμάν να τον υπολογίζει ξανά από τιςν αρχές του 2024...

Η εξέλιξη αυτή είναι πιθανό να επισπεύσει τις διαδικασίες από μεριάς "πρασίνων" για την απόκτηση ενός παίκτη, λόγω του κενού που έχει δημιουργηθεί στο "3".



Υπενθυμίζεται πως ήδη ο Αταμάν έχει σημαντικές απουσίες να διαχειριστεί, καθώς εκτός είναι και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ενώ ο Λούκα Βιλντόσα κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να είναι διαθέσιμος για το επερχόμενο, εκτός έδρας ματς με την Άλμπα Βερολίνου για την Euroleague.

