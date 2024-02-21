Παναθηναϊκός: Αποκάλυψεις βομβά από Χεζόνια για τον Εξάστερο

Τα δημοσιεύματα στην Ισπανία δίνουν και παίρνουν, με τη «Marca» να αναφέρει πως ο Χεζόνια έχει πει διπλό «όχι» στη Ρεάλ στις προτάσεις ανανέωσης, με τον Παναθηναϊκό να φέρεται να δίνει στον «Super Mario» 2 εκατ. ευρώ καθαρά στον Χεζόνια για τα επόμενα 3 χρόνια.

«Τα γνωρίζω και τα έχω ακούσει. Δεν δίνω μεγάλη σημασία. Έχω επικεντρωθεί στις υποχρεώσεις μου με την Ρεάλ και σε αυτό το σημείο της σεζόν όλα είναι πολύ κρίσιμα. Αυτή την εποχή δεν ασχολούμαι με τον εαυτό μου και όσα ακούγονται. Ασχολούμαι μόνο με την ομάδα και έχουμε πολλές υποχρεώσεις μπροστά μας. Βέβαια δεν κλείνω καμία… πόρτα, αλλά έχουμε χρόνο για τέτοιες συζητήσεις».

