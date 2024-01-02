Λογαριασμός
Σούπερ Λίγκα: Την Παρασκευή το Δ.Σ. για πρόεδρο, πρόγραμμα και χειραγωγημένα ματς μετά από πρόταση του Ολυμπιακού

Για την ερχόμενη Παρασκευή (5/1) ορίστηκε το πρώτο Δ.Σ. στη Σούπερ Λίγκα για τη νέα χρόνια, με θέματα την εκλογή προέδρου, το πρόγραμμα 19ης έως και 21ης αγωνιστικής και χειραγωγημένα ματς

Superleague

Την ερχόμενη Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2024, στις 14:00, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα πραγματοποιηθεί στη Σούπερ Λίγκα το πρώτο Δ.Σ. της χρονιάς.

Όπως ανακοίνωσε η Λίγκα -και όπως αναμενόταν- σε αυτό θα έχουμε την εκλογή προέδρου, αφού παραμένει προσωρινή πρόεδρος η Κάτια Κοξένογλου μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα βγει το πρόγραμμα από τη 19η έως και την 21η αγωνιστική, ενώ μετά από πρόταση του Ολυμπιακού θα γίνει συζήτηση για τις «ενέργειες του Συνεταιρισμού σε σχέση με το θέμα των χειραγωγημένων αγώνων».

Η ανακοίνωση της Σούπερ Λίγκας:

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2024, στις 14:00, συγκαλείται συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2/ Ορισμός αγώνων 19ης έως και 21ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών).

3/ Ενέργειες του Συνεταιρισμού σε σχέση με το θέμα των χειραγωγημένων αγώνων (πρόταση ΠΑΕ Ολυμπιακός).

4/ Διάφορα.

Πηγή: sport-fm.gr

