Η ημέρα της κατάθεσης της Τζένι Ερμόσο για την καταγγελία που είχε κάνει κατά του Λουίς Ρουμπιάλες για σεξουαλική επίθεση ήταν η σημερινή (02/01).



Η παγκόσμια πρωταθλήτρια επανέλαβε ξανά στο δικαστήριο πως το φιλί που δέχτηκε από τον πρώην πρόεδρο της ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου δεν ήταν συναινετικό σε καμία στιγμή, αναφέροντας παράλληλα πως έπεσε θύμα παρενόχλησης από τον Ρουμπιάλες και τη συνοδεία του στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ισπανία, στον Ρουμπιάλες αναμένεται να επιβληθούν ποινές που θα κυμαίνονται από πρόστιμο έως τέσσερα χρόνια φυλάκιση. Παράλληλα του έχει απαγορευτεί να πλησιάζει την Ισπανίδα παίκτρια σε απόσταση 200 μέτρων.

