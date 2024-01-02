Την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με τον ΠΑΣ Γιάννινα στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν στο Κορωπί το πρωί της Πέμπτης με τον Φατίχ Τερίμ να ανακοινώνει μετά το τέλος του προγράμματος την πρώτη του αποστολή ως προπονητής της ομάδας.

Σε αυτή δεν συμπεριλήφθηκαν οι Παλάσιος και Σένκφελντ όπως ήταν ήδη γνωστό, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού, αλλά και οι Μάγκνουσον και Πάλμερ-Μπράουν, που συνεχίζουν τη θεραπεία τους.

Φυσικά, ξεχωρίζει η παρουσία του νεαρού στόπερ, Έλτον Φικάι στην 23αδα, ενώ σημαντικές είναι και οι επιστροφές των Τζούριτσιτς και Τσέριν που είχαν ανεβάσει κανονικά στροφές τις προηγούμενες ημέρες δηλώνοντας ετοιμοπόλεμοι για το ματς με τους Ηπειρώτες.

Αναλυτικά η αποστολή:

Λοντίγκιν, Μπρινιόλι, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Ζέκα, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Μπερνάρ, Τσέριν, Μαντσίνι, Τσοκάι, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Αράο, Βέρμπιτς, Φικάι.

Πηγή: skai.gr

