Στους 40 πιο υποσχόμενους νέους παίκτες της UEFA ο Κωνσταντέλιας

Ένα ξεχωριστό prospect έχει στις τάξεις του ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βλέπει το... διαμάντι με όνομα Γιάννης Κωνσταντέλιας να εξελίσσεται καθημερινά σε έναν σπουδαίο μεσοεπιθετικό.

Ο 20χρονος διεθνής διανύει φέτος μια εξαιρετική σεζόν με 7 γκολ και 4 ασίστ σε 28 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, όντας κομβικό κομμάτι μιας μεσοεπιθετικής γραμμής που... πετάει «φωτιές». Όπως είναι λογικό, η αναγνώριση από το εξωτερικό έχει αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και η UEFA!

Συγκεκριμένα, ενόψει της νέας χρονιάς, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου δημιούργησε μια μεγάλη λίστα με όνομα «Players to watch out for in 2024: Who could star in European football this year?», η οποία αφορά ουσιαστικά τους πιο υποσχόμενους παίκτες κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη. Εντός αυτής φιγουράρουν μεγάλα ονόματα, όπως ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα και ο Γουαρέν Ζαΐρ-Εμερί της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ μια θέση κέρδισε και ο Κωνσταντέλιας!

«Ο Κωνσταντέλιας και ο συμπαίκτης του, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, φαίνεται να είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου με αμφότερους ήδη στο πλαίσιο της Εθνικής. Ο επιθετικός μέσος καθιερώθηκε σε επίπεδο συλλόγου την περασμένη σεζόν, έχει εντυπωσιακή ικανότητα ντρίμπλας και μπορεί να συνδυάζεται με πολύ μεγάλη ευκολία με τους συμπαίκτες του», ανέφερε αναλυτικά η UEFA για τον νεαρό παίκτη του «δικεφάλου του βορρά»..

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.