Παναθηναϊκός με χαρακτήρα, «σβηστή» τριάρα στις Σέρρες παρά τις πολλές αλλαγές

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Πανσερραϊκού με 3-0, στις Σέρρες, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, κάνοντας το… καθήκον του και πλέον περιμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ!

Το «τριφύλλι» είχε 8/11 αλλαγές στο βασικό σχήμα, ελέω και του πρώτου ημιτελικού Κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν άλλαξε συνήθειες, κερδίζοντας ένα ακόμα παιχνίδι κόντρα σε υποδεέστερο θεωρητικά αντίπαλο.

Ο Βέρμπιτς επανήλθε από τραυματισμό και άνοιξε το σκορ στο 8’, ενώ ο Παλάσιος στο 31’ πέτυχε το πέμπτο του γκολ στο πρωτάθλημα, αμφότεροι από ασίστ του Μπερνάρ.

Για να έρθει ο Γερεμέγεφ και να διαμορφώσει στις καθυστερήσεις του αγώνα το τελικό αποτέλεσμα, ενώ στο 45’ ο Ντάνκερλουι είχε δοκάρι για τη νεοφώτιστη ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 50 βαθμούς και τo επόμενο Σάββατο (17/02) υποδέχεται την Λαμία, την ώρα που ο Πανσερραϊκός έμεινε στους 23 πόντους και δύο ημέρες αργότερα φιλοξενείται από τον ΟΦΗ.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Πανσερραϊκός παρατάχθηκε σε σχηματισμό 4-2-3-1, με τον Χοβάν στην εστία και τους Διαμαντή, Θυμιάνη, Μπέργκστρεμ και Μορέιρα τετράδα στα μετόπισθεν. Ουεντραόγκο και Στάικος ήταν οι δύο κεντρικοί μέσοι, με τους Τομάς-Ντάνκερλουι να αγωνίζονται στα «φτερά» και τον Ουάρντα σε ελεύθερο ρόλο, ενώ προωθημένος ήταν ο Άλεξιτς.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» με οκτώ αλλαγές, σύστημα 4-3-3 και τον Λοντίγκιν κάτω από τα γκολπόστ. Τους Βαγιαννίδη, Ακαϊντίν, Ούγκο και Χουάνκαρ τετράδα στην άμυνα. Ζέκα, Βιλένα και Μπερνάρ ήταν οι τρεις χαφ στον άξονα, με τους Παλάσιος-Βέρμπιτς στα άκρα και τον Σπόραρ στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός πίεσε ψηλά από νωρίς, πήρε και κυκλοφόρησε καλά την μπάλα, προσπαθώντας να βρει τρόπο να διασπάσει -κυρίως από τα δεξιά με τους Βαγιαννίδη και Παλάσιος- την άμυνα του Πανσερραϊκού, ο οποίος τον περίμενε… σταθερά πίσω από την σέντρα.

Τελικά, η… λύση για τους «πράσινους» ήρθε από μια στατική φάση, που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε από τον Βέρμπιτς, στο 8’. Με τον Σλοβένο εξτρέμ να κερδίζει κόρνερ από τον Στάικο και να σκοράρει με γυριστή κεφαλιά μετά την εκτέλεση του Μπερνάρ, κάνοντας το 0-1!

Με τον Παναθηναϊκό να έχει υπέρ του ψυχολογία και μομέντουμ, συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, την ώρα που οι γηπεδούχοι αναγκάστηκαν να «ξεμυτίσουν», ενώ έχασε στο 20ο λεπτό την ευκαιρία και για το 0-2…

Όταν από τον πολύ όμορφο συνδυασμό των Μπερνάρ και Βιλένα, ο δεύτερος μπήκε από δεξιά στην περιοχή και σούταρε από διαγώνια θέση, στέλνοντας τη μπάλα για λίγο εκτός εστίας.

Η αναγκαστική αλλαγή του Διαμαντή από πλευράς Πανσερραϊκού στο 25’ διαφοροποίησε το πλάνο του Πάμπλο Γκαρσία, με την ομάδα του να μην κλείνεται να επιδιώκει να επιτεθεί από δεξιά στοχεύοντας στον Χουάνκαρ αλλά χωρίς αντίκρισμα.

Αντ’ αυτού, μάλιστα, δέχτηκε και δεύτερο τέρμα, λίγο μετά τη συμπλήρωση του ημιώρου, καθώς από την πίεση και το κλέψιμο του -κορυφαίου έως τότε- Μπερνάρ η μπάλα πήγε στον Παλάσιος που νίκησε με ωραίο πλασέ τον Χόβαν στο τετ α τετ και σημείωσε το 0-2, στο 31ο λεπτό!

Τα «λιοντάρια» δεν πτοήθηκαν από το ότι βρέθηκαν πίσω με δύο γκολ, συνέχισαν να προσπαθούν και μάλιστα έφτασαν κοντά στο να μειώσουν το σκορ στο 45’, όμως το δυνατό σουτ του Ντάνκερλουι τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Λοντίγκιν.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Πανσερραϊκό να παίζει με τον Πεταυράκη αριστερό μπακ και τον Μορέιρα να πηγαίνει στη θέση του Ουεντραόγκο, που έγινε αλλαγή επίσης λόγω προβλήματος.

Για να ακολουθήσει η «απάντηση» από πλευράς Φατίχ Τερίμ, ο οποίος βλέποντας την ομάδα του να μην είναι το ίδιο πιεστική με το πρώτο μέρος, έριξε στο ματς τον Κώτσιρα αντί του Βέρμπιτς στο 57’, βάζοντάς τον δίπλα σε Ζέκα και Βιλένα.

Μάλιστα, δύο λεπτά μετά, ήταν εκείνος που έκλεψε και επιτέθηκε κατά μέτωπο, σουτάροντας με δύναμη, για να αποκρούσει ο Χοβάν ενώ στην εξέλιξη ο Παλάσιος σούταρε με τη μία από δύσκολη γωνία, στέλνοντας τη μπάλα άουτ...

MVP: Μπορεί να μην σκόραρε, ωστόσο ο Μπερνάρ Ντουάρτε έκανε μια πολύ μεστή εμφάνιση, συνολικά. Ο Βραζιλιάνος χαφ έδωσε τις δυο ασίστ σε Βέρμπιτς και Παλάσιος, ενώ είχε και μια ακόμα τελική πάσα στον Βιλένα, που έμεινε αναξιοποίητη! Παράλληλα, στο δεύτερο μέρος, έχασε την ευκαιρία να χριστεί και ο ίδιος σκόρερ, βοηθώντας πάντως πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας.

Η «σφυρίχτρα»: Στην φάση του 0-1, ο διαιτητής Βεργέτης έκρινε ότι δεν υπάρχει φάουλ του Ακαϊντίν στον Ουεντραόγκο, μετά και την εισήγηση του Τζήλου από το VAR. Άλλη δύσκολη φάση δεν υπήρξε στο ματς, με τον Αρκά ρέφερι ορθά να κάνει εκτεταμένη χρήση της κίτρινη κάρτας του στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς έγιναν πολλά αντιαθλητικά μαρκαρίσματα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Πανσερραϊκός (Πάμπλο Γκαρσία) : Χοβάν, Ντάνκερλουι, Θυμιάνης, Μπέργκστρεμ, Διαμαντής (25' λ.τ. Σοφιανός), Ουεντραόγκο (46' Πεταυράκης), Στάικος, Ουάρντα, Μορέιρα, Τομάς (69' Χατζηστραβός), Άλεξιτς (69' Μπετανκόρ).

Έμειναν στον πάγκο: Κατσικας, Γκοτζαμανίδης, Οικονόμου, Μούργος, Γούλερι.

Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Ακαϊντίν, Ούγκο, Χουάνκαρ, Ζέκα, Βιλένα, Μπερνάρ, Παλάσιος, Σπόραρ, Βέρμπιτς (57' Κώτσιρας).

Έμειναν στον πάγκο: Ντραγκόφσκι, Ρούμπεν, Σένκεφελντ, Μπακασέτας, Λημνιός, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Γερεμέγεφ.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδία).

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος (Αθηνών), Κώστας Στάικος (Λάρισας).

4ος διαιτητής: Στάθης Γκορτσίλας (Μακεδονίας).

VAR: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας).

AVAR: Κώστας Ψαρρής (Ζακύνθου).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.