Η... μπίλια έκατσε στη μέση και ο ΠΑΟΚ -ξενερώνοντας την ΑΕΚ στο φινάλε- παρέμεινε στην κορυφή!

Ισόπαλο (1-1) ολοκληρώθηκε το ντέρμπι των «δικεφάλων» στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδος φόρτσαραν μετά το πρώτο τέταρτο και άνοιξαν το σκορ στο 47' με τον Ελίασον. Ωστόσο, πλήρωσαν τη σχετική τους οπισθοχώρηση στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, με τον «δικέφαλο του Βορρά» να φορτσάρει και να βρίσκει τη λύση στο 89' με τον Κεντζιόρα μέσω μιας στατικής φάσης.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην κορυφή με 51 πόντους και στο +2 από την 3η, πλέον, ΑΕΚ (49β.) που είδε τον Παναθηναϊκό (50β.) να την προσπερνά εκ νέου.

Ντεμπούτο Γιόνι Ότο για τους «ασπρόμαυρους».

Στο... μυαλό των κόουτς:

Ο Ρασβάν Λουτσέσκου παρέταξε τον ΠΑΟΚ με σύστημα 4-2-3-1 και τον Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια. Την αμυντική τετράδα συνέθεταν, από δεξιά προς τα αριστερά, οι Σάστρε, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης και Μπάμπα. Δίδυμο στα χαφ οι Μεϊτέ, Οζντόεφ, με τον Ζίβκοβιτς να ξεκινά στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, τον Τάισον στο αριστερό, ενώ ο Μουρκ επιλέχθηκε για το «δέκα», όντας πίσω από τον Σαμάτα.

Απρόοπτο προέκυψε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 20χρονος προοριζόταν για να πάρει φανέλα βασικού, ωστόσο τις τελευταίες ώρες πριν τον αγώνα ανέβασε πυρετό και έμεινε εκτός αρχικού σχήματος. Παρόλα αυτά, ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός ακολούθησε αγωγή και ήταν στον πάγκο των Θεσσαλονικών. Εκτός και οι Μιχαηλίδης, Βιεϊρίνια, Εκόνγκ, Τζίμας και Σοάρες. Πρώτη φορά αποστολή ο Γιόνι Ότο.

Από την πλευρή του, ο Ματίας Αλμέιδα διατήρησε το 4-4-1-1 για την ΑΕΚ. Ο Στάνκοβιτς ήταν στην εστία, με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πήλιο στο αριστερό, ενώ οι Βίντα και Κάλενς συνέθεταν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Στο πλάι του Γιόνσον ήταν ο Πινέδα, με τον Ελίασον στα δεξιά της μεσοεπιθετικής γραμμής και τον Γκατσίνοβιτς στα αριστερά. Λίγο πιο πίσω από τον Γκαρσία κινούταν ο Τσούμπερ.

Να σημειωθεί ότι εκτός αποστολής για την «Ένωση» έμειναν οι Μουκουντί και Φερνάντες. Ο Καμερουνέζος στόπερ είναι ανέτοιμος, ενώ ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ένιωθε ενοχλήσεις. Εκτός φυσικά και οι τραυματίες Σιμάνσκι και Άμραμπατ.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ επέλεξε να πιέζει πολύ ψηλά στο πρώτο δεκάλεπτο δυσκολεύοντας τους «κιτρινόμαυρους» στο να αναπτυχθούν, ενώ όταν είχε την μπάλα την κρατούσε και την κυκλοφορούσε. Από την πλευρά της η ΑΕΚ ήταν τοποθετημένη σε πιο χαμηλά μέτρα, ουσιαστικά στο κέντρο του γηπέδου (όπως στο εκτός με Μπράιτον), ψάχνοντας και το επιθετικό τρανζίσιον.

Φάση πάντως δεν υπήρχε, με τους γηπεδούχους να φτάνουν κοντά στην απειλή μέσω στατικών φάσεων, όπως το φάουλ στο 13', όταν ο Κουλιεράκης δεν έκανε καλή επαφή μετά την εκτέλεση του Ζίβκοβιτς.

Για να φτάσουμε στη φάση του 15', η οποία φαίνεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα προσέγγιση του ΠΑΟΚ. Και αυτό διότι οι Θεσσαλονικείς διαπίστωσαν από πρώτο χέρι τι κινδύνους εγκυμονεί το να πιέζεις την ΑΕΚ τόσο ψηλά, σε περίπτωση που η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα σπάσει αυτό το πρέσινγκ και βγει στην αντεπίθεση, όπως δηλαδή και έπραξαν οι «κιτρινόμαυροι». Βέβαια, παρά την εξαιρετική εκδήλωση της αντεπίθεσης, ο Πήλιος είδε τον Κουλιεράκη να διώχνει σε κόρνερ στο γύρισμα που έπιασε.

Έκτοτε, η εικόνα άλλαξε άρδην. Η ΑΕΚ ήταν πλέον εκείνη που κρατούσε μπάλα (έφτασε στο 61% στο πρώτο μέρος το υπέρ της ποσοστό στην κατοχή της μπάλας) και που πίεζε ψηλά, μεταφέροντας το παιχνίδι στο μισό του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, φαίνεται πως ο «δικέφαλος του Βορρά» θορυβήθηκε, επιλέγοντας εν συνεχεία να μείνει αρκετά χαμηλά στο γήπεδο.

Η ΑΕΚ απείλησε στο 33' με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκαρσία. Στο 40', δε, δημιούργησε τη μεγαλύτερη φάση μέχρι εκείνο το σημείο, με τον Γκατσίνοβιτς να διασχίζει μέτρα από τα αριστερά, να πατά περιοχή, χωρίς να πιάσει όμως καλό πλασέ.

Οι προσπάθειες των Οζντόεφ (41') και Κάλενς (42') δεν έβγαλαν κάτι. Όπως και η φάση του 45' που δημιουργήθηκε ουσιαστικά από τη λάθος επιλογή του Πινέδα να σουτάρει. Ωστόσο, ο Μεξικανός χαφ, ο οποίος βοηθούσε πολύ (και) με τις κάθετες επελάσεις του, διόρθωσε ο ίδιος το λάθος του. Σε μία ακόμα καλή επιστροφή της «Ένωσης» που αντιμετώπισε το τρανζίσιον του ΠΑΟΚ τις λίγες φορές που τον άφησε να το εκδηλώσει. Ο Στάνκοβιτς έβαλε «στοπ» και στο σουτ του Μεϊτέ στο 45'+1', με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται χωρίς σκορ.

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο, με την ΑΕΚ όμως να μπαίνει… καυτή βρίσκοντας γκολ μόλις στο 47'! Ο Πινέδα είδε την κίνηση του Γκαρσία στον χώρο, βρίσκοντάς τον με εξαιρετική μπαλιά, με τον 26χρονο φορ να γυρνά στην περιοχή στον Ελίασον που με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η ΑΕΚ συνέχισε να ελέγχει το τέμπο. Ωστόσο, είδε τον ΠΑΟΚ να δημιουργεί μεγάλη ευκαιρία στο 56', όταν μετά από εκτέλεση φάουλ η μπάλα στρώθηκε στον Σαμάτα μέσα στην περιοχή της «Ένωσης», με το σουτ του φορ των γηπεδούχων όμως να είναι πολύ κακό.

Ο Ρασβάν Λουτσέσκου ανακάτεψε την τράπουλα στο 59', περνώντας αντί του Μουργκ στον Ντεσπόντοφ, ο οποίος πήγε δεξιά, με τον Ζίβκοβιτς να μεταφέρεται αριστερά και τον Τάισον στον άξονα.

Σιγά-σιγά, ο ΠΑΟΚ άρχισε να αυξάνει την πίεσή του για να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Όσο περνούσαν τα λεπτά κέρδιζε μέτρα, εν αντιθέσει με την ΑΕΚ, φτιάχνοντας και σημαντικές προϋποθέσεις για το γκολ. Μάλιστα, στο 81' έχασε τεράστια ευκαιρία, με τον Ντεσπόντοφ να κατεβάζει και να σουτάρει, βλέποντας όμως την μπάλα να χτυπά στο κάθετο δοκάρι της εστίας του Στάνκοβιτς!

Ο Αλμέιδα προσπάθησε να δώσει έξτρα ώθηση στην ομάδα του μέσω των κινήσεών του από τον πάγκο. Αντ' αυτού όμως είδε τους γηπεδούχους να βρίσκουν τη λύση και να ανοίγουν το σκορ μέσω μιας στατικής φάσης, οι οποίες φέτος την πληγώνουν αρκετά: O Τάισον εκτέλεσε γλυκά, ο Κεντζιόρα βγήκε δυναμικά και πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι - Σάστρε (76' Ότο), Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα - Μεϊτέ, Οζντόεφ (76' Σβαμπ) - Α. Ζίβκοβιτς (72' Κωνσταντέλιας), Μουργκ (59' Ντεσπόντοφ), Τάισον - Σαμάτα (76' Τόμας).

Στον πάγκο για τους «ασπρόμαυρους» έμειναν: Ζ. Ζίβκοβιτς, Νάσμπεργκ, Τσιγγάρας, Σβαμπ, Μάρκος Αντόνιο.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς - Ρότα (82' Λιούμπισιτς), Βίντα, Κάλενς, Πήλιος - Ελίασον (72' Μάνταλος), Γιόνσον, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (82' Ζίνι) - Γκαρσία (75' Πόνσε), Τσούμπερ (82' Αραούχο).

Στον πάγκο για τους «κιτρινόμαυρους» έμειναν: Αθανασιάδης, Μήτογλου, Σιντιμπέ, Πισάρο.

Διαιτητής: Αλιγιάρ Αγκάγιεφ (Αζερμπαϊτζάν)

Α' Βοηθός: Ζεϊνάλ Ζεϊνάλοφ

Β' Βοηθός: Ακίφ Εμιράλι

4ος διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος

VAR: Έλτσιν Μασίγιεφ

AVAR: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ

