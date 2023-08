Σκάει και άλλη «βόμβα» η Γαλατασαράι: Συμφώνησε για έναν χρόνο με τον Σέρχιο Ράμος

Τις εντυπώσεις για μια ακόμη φορά στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού κλέβει η Γαλατασαράι! Σύμφωνα με tweet του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι πρωταθλητές Τουρκίας τα έχουν βρει σε όλα με τον Σέρχιο Ράμος και απομένουν τα τυπικά για να επισημοποιήσουν τη συμφωνία και να τον εντάξουν στο ρόστερ τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος κάνει λόγο για συμβόλαιο ενός έτους, με καθοριστικό ρόλο στη μεταγραφή να έχει παίξει ο Χουάν Μάτα, ο οποίος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στην «τσιμ μπομ» και έπεισε τον πρώην συμπαίκτη του στην εθνική Ισπανίας ότι είναι το κατάλληλο μέρος για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο 37χρονος σπουδαίος αμυντικός έμεινε ελεύθερος στο τέλος της σεζόν από την Παρί Σεν Ζερμέν, όπου μέτρησε σε δυο χρόνια έξι γκολ και μια ασίστ σε 58 συμμετοχές, ενώ κατέκτησε δυο πρωταθλήματα Γαλλίας και ένα Σούπερ Καπ.

Να θυμίσουμε ότι η Γαλατασαράι έχει αποκτήσει το φετινό καλοκαίρι τον Μάουρο Ικάρντι με κανονική μεταγραφή, τον σταρ της Κρίσταλ Πάλας, Γουίλφριντ Ζαχά και τον πρώτο σκόρερ της περσινής Stoiximan Super League, Σεντρίκ Μπακαμπού.

Sergio Ramos to Galatasaray, here we go! Full agreement in place on a one year contract, valid until 2024. 🚨🟡🔴



Juan Mata, key factor - he called Ramos to explain the project. All the documents being prepared. #galatasaray pic.twitter.com/WYjwtxsE4z