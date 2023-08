Πρώτος στην ιστορία με γκολ από κεφαλιές ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Μια ακόμη κορυφή κατέκτησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο 4-1 της Αλ Νασρ επί της Μοναστίρ για το Arab Club Champions Cup σκόραρε στο 74ο λεπτό κάνοντας το 2-1 και έφτασε τα 145 γκολ στην καριέρα του με κεφαλιές.

Η επίδοση αυτή αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου σε επίσημους αγώνες, καθώς ξεπέρασε τον Γερμανό θρύλο Γκερντ Μίλερ που είχε 144, ενώ αρκετά πιο πίσω είναι ο Ισπανός Σαντιγιάνα και ο μεγάλος Πελέ με 125 και 124 γκολ από κεφαλιές αντίστοιχα.

Παράλληλα, με το συγκεκριμένο τέρμα ο 38χρονος Πορτογάλος σκόραρε για 22η διαδοχική σεζόν στην καριέρα του. Aυτό ήταν το υπ' αριθμόν 839 γκολ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τα 716 να έχουν έρθει σε συλλογικό επίπεδο. Παράλληλα έφτασε τα 20 γκολ μέσα στο 2023 και τα 15 με τη φανέλα της Αλ Νασρ.

✈️ @cristiano now has the most headed goals in official games in football history 💪 pic.twitter.com/L3m8Uha0L2