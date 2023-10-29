Άγρια επεισόδια σημειώθηκαν στους δρόμους Σεβίλλη, πριν από την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στην Μπέτις και την Οσασούνα.

Χούλιγκανς των δύο ομάδων είχαν δώσει ραντεβού, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ, προκειμένου να «αναμετρηθούν», με αποτέλεσμα να μετατρέψουν τους δρόμους της πόλης σε πεδίο μάχης.

Δείτε βίντεο:

29/10/23. Real Betis - CA Osasuna

Indar Gorri (abajo) vs Betis (arriba)#ultras pic.twitter.com/Qz6mFZzZCs — Calle ℌ Grada (@CalleYGrada) October 29, 2023

