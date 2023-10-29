Λογαριασμός
Ραντεβού χούλιγκανς και άγριο ξύλο πριν τον αγώνα της Σεβίλλης με την Μπέτις - Βίντεο

Πεδίο μάχης οι δρόμοι της πόλης

Χούλιγκανς

Άγρια επεισόδια σημειώθηκαν στους δρόμους Σεβίλλη, πριν από την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στην Μπέτις και την Οσασούνα.

Χούλιγκανς των δύο ομάδων είχαν δώσει ραντεβού, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ, προκειμένου να «αναμετρηθούν», με αποτέλεσμα να μετατρέψουν τους δρόμους της πόλης σε πεδίο μάχης.

Δείτε βίντεο: 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: χούλιγκαν Ισπανία
