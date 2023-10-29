Ο Καμενί βρήκε ομάδα στην 3η κατηγορία της Ισπανίας και συνεχίζει στα 39 του

Το λέει η… καρδούλα του τού Κάρλος Καμενί! Ο σπουδαίος Καμεζουνέζος τερματοφύλακας, δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει την ποδοσφαιρική του καριέρα του παρότι έχει φτάσει αισίως τα 39 και τα ίχνη του είχαν χαθεί από το… τοπ επίπεδο για χρόνια.

Ο Καμενί, λοιπόν, επιστρέφει μετά από χρόνια στην Ισπανία και θα φορά τη φανέλα της Αντεκέρα, ομάδα της 3ης κατηγορίας.

O πολύπειρος κίπερ ξεκίνησε την καριέρα του από την Κατζί Σπορτς της πατρίδας του, για να πάει το 2000 στη Χάβρη.

Ακολούθησαν οι Σεντ Ετιέν, Εσπανιόλ, Μάλαγα, Φενέρμπαχτσε, Άρτα/Σολάρ (σσ. Τζιμπουτί) και Σάντα Κόλομα (σσ. Μολδαβία).

Παράλληλα, ο Καμενί έγραψε 74 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα του Καμερούν!



