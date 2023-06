Σενάριο-φωτιά για Εμπαπέ: Μπάσιμο της Λίβερπουλ με 250 εκατ. ευρώ

Πληροφορία που -αν ισχύει- θα μπορούσε να βάλει φωτιά στην υπόθεση του Κιλιάν Εμπαπέ μετέφερε γνωστός μάνατζερ. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε στο «Radio Marca» ο Μάρκο Κιρντεμίρ, η Λίβερπουλ μπορεί να κάνει γερό «μπάσιμο» στο πιο καυτό μεταγραφικό θέμα της Ευρώπης.

Κι αυτό διότι την παρουσίασε διατεθειμένη να προσφέρει τα 250 εκατ. ευρώ που ζητά η Παρί Σεν Ζερμέν για να τον παραχωρήσει!

Ως γνωστόν, οι Γάλλοι έχουν αποφασίσει να θέσουν προς πώληση τον Εμπαπέ μετά την άρνηση ν’ ανανεώσει το συμβόλαιό του και είναι γνωστή η επιθυμία τόσο της Ρεάλ, όσο και του ίδιου του παίκτη να συνεργαστούν.

Κανείς δεν ξέρει ωστόσο πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα αν η Λίβερπουλ έφτανε όντως σε αυτό το μυθικό ποσό (το οποίο σε καμία περίπτωση δεν προτίθενται να προσφέρουν οι Μαδριλένοι).

Εξάλλου στις ίδιες δηλώσεις ο Κιρντεμίρ μετέφερε τη δυσαρέσκεια που έχει προκαλέσει στον Νασέρ Ελ Κελαϊφί η απόφαση Εμπαπέ να μην επεκτείνει το συμβόλαιό του, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Μου είπαν ότι είναι πολύ θυμωμένοι. Ήθελαν και ήταν σίγουροι ότι επρόκειτο να ανανεώσει. Ο Εμίρης του Κατάρ είναι πολύ στενοχωρημένος».

