Λύγισε από την ανώτερη Σβιόντεκ στον τελικό του Indian Wells η Σάκκαρη - Δείτε βίντεο

Την ήττα με 2-0 σετ (6-4, 6-0) από το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Ίγκα Σβιόντεκ, γνώρισε στον τελικό του Indian Wells η Μαρία Σάκκαρη

Λύγισε κόντρα στην ανώτερη Ίγκα Σβιόντεκ, στον τελικό του Indian Wells η Μαρία Σάκκαρη.

Στον δέκατο τελικό της καριέρας της, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια το πάλεψε και διεκδίκησε στα ίσα το πρώτο σετ, το οποίο τελικά έχασε με 6-4, ενώ στο δεύτερο η αντίπαλός της ήταν καταιγιστική, επικρατώντας με 6-0 και κατακτώντας τον τίτλο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για την Πολωνή, η οποία έκανε το break την πρώτη φορά που σέρβιρε η Σάκκαρη, παίρνοντας το προβάδισμα με 3-0, πριν η Μαρία αντιδράσει, κάνοντας δικό της break και παίρνοντας τρία συνεχόμενα σετ, ισοφαρίζοντας σε 3-3. Ωστόσο, η Σβιόντεκ προστάτευσε τα σερβίς της για το 5-4, πριν κλείσει το σετ με το δεύτερο break της.

Διαφορετική η εικόνα του δεύτερου σετ, με τη Σάκκαρη να παρουσιάζεται επηρεασμένη από το 1-0, χάνοντας με ευκολία τα δύο πρώτα game. Σε εκείνο το σημείο του αγώνα η Σβιόντεκ εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ και κυριάρχησε, φτάνοντας μέχρι το 6-0 και πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του 19ου τίτλου της καριέρας της!

Τα σετ: 6-4, 6-0
