Λύγισε κόντρα στην ανώτερη Ίγκα Σβιόντεκ, στον τελικό του Indian Wells η Μαρία Σάκκαρη.



Στον δέκατο τελικό της καριέρας της, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια το πάλεψε και διεκδίκησε στα ίσα το πρώτο σετ, το οποίο τελικά έχασε με 6-4, ενώ στο δεύτερο η αντίπαλός της ήταν καταιγιστική, επικρατώντας με 6-0 και κατακτώντας τον τίτλο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για την Πολωνή, η οποία έκανε το break την πρώτη φορά που σέρβιρε η Σάκκαρη, παίρνοντας το προβάδισμα με 3-0, πριν η Μαρία αντιδράσει, κάνοντας δικό της break και παίρνοντας τρία συνεχόμενα σετ, ισοφαρίζοντας σε 3-3. Ωστόσο, η Σβιόντεκ προστάτευσε τα σερβίς της για το 5-4, πριν κλείσει το σετ με το δεύτερο break της.





Τα σετ:

Διαφορετική η εικόνα του δεύτερου σετ, με τη Σάκκαρη να παρουσιάζεται επηρεασμένη από το 1-0, χάνοντας με ευκολία τα δύο πρώτα game. Σε εκείνο το σημείο του αγώνα η Σβιόντεκ εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ και κυριάρχησε, φτάνοντας μέχρι το 6-0 και πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του 19ου τίτλου της καριέρας της!6-4, 6-0

