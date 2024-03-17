Λύγισε κόντρα στην ανώτερη Ίγκα Σβιόντεκ, στον τελικό του Indian Wells η Μαρία Σάκκαρη.
Στον δέκατο τελικό της καριέρας της, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια το πάλεψε και διεκδίκησε στα ίσα το πρώτο σετ, το οποίο τελικά έχασε με 6-4, ενώ στο δεύτερο η αντίπαλός της ήταν καταιγιστική, επικρατώντας με 6-0 και κατακτώντας τον τίτλο.
Simply the best 🏆@iga_swiatek | #IndianWells | #TennisParadise pic.twitter.com/D0iNWVOTq0— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 17, 2024
Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για την Πολωνή, η οποία έκανε το break την πρώτη φορά που σέρβιρε η Σάκκαρη, παίρνοντας το προβάδισμα με 3-0, πριν η Μαρία αντιδράσει, κάνοντας δικό της break και παίρνοντας τρία συνεχόμενα σετ, ισοφαρίζοντας σε 3-3. Ωστόσο, η Σβιόντεκ προστάτευσε τα σερβίς της για το 5-4, πριν κλείσει το σετ με το δεύτερο break της.
Διαφορετική η εικόνα του δεύτερου σετ, με τη Σάκκαρη να παρουσιάζεται επηρεασμένη από το 1-0, χάνοντας με ευκολία τα δύο πρώτα game. Σε εκείνο το σημείο του αγώνα η Σβιόντεκ εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ και κυριάρχησε, φτάνοντας μέχρι το 6-0 και πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του 19ου τίτλου της καριέρας της!
Some serious MPH on that forehand 🔥@iga_swiatek | #IndianWells | #TennisParadisepic.twitter.com/PUgPdq6ipg— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 17, 2024
Τα σετ: 6-4, 6-0
