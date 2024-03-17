Έπος, ανατριχίλα, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ! Σε ένα μυθικό ματς στο «Ολντ Τράφορντ» η ατσάλινη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν «μάσησε» από την πίεση της Λίβερπουλ που στάθηκε τυχερή, ισοφάρισε το ματς με τον Άντονι στο 87', έστειλε το ματς στην παράταση και παρά την ψυχρολουσία που δέχθηκε, έφερε «τούμπα» το ντέρμπι με Ράσφορντ και Ντιαλό και προκρίθηκε με σκορ 4-3 στα ημιτελικά του FA Cup!



Αδιανόητη ένταση και πολλές συγκινήσεις στο μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ να κόβει τα πόδια της Γιουνάιτεντ με τυχερό γκολ του Έλιοτ, αλλά η ψυχωμένοι παίκτες του Τεν Χαγκ γύρισαν το ματς παίρνοντας μια δίκαιη πρόκριση.



Μυθικό ματς με 53 τελικές εκ των οποίων οι 22 στην εστία και από τις δυο ομάδες, σε 120 λεπτά αγώνα!



FT: Man Utd 4-3 Liverpool



◉ 120 minutes

◉ 110 touches in the opposition boxes

◉ 53 shots

◉ 22 shots on target

◉ 7 goals



The best FA Cup quarter-final... ever? 🤯#FACup | @bet365 | #Ad pic.twitter.com/40A431Suxm March 17, 2024





Tην Κόβεντρι θα αντιμετωπίσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ντερμπάρα Σίτι-Τσέλσι στον άλλο ημιτελικό.





Το ματς



Εξαιρετική η εκκίνηση του ντέρμπι με τη Γιουνάιτεντ να απειλεί πρώτη, με τον Γουάν Μπισάκα να μην πιάνει καλό σουτ από την ασίστ του εξαιρετικού Μέινου, με τον Κέλεχερ να μπλοκάρει. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ράσφορντ άγγιξε το 1-0 με τον Ράσφορντ να εξαπολύει ένα όμορφο σουτ εκτός περιοχής, το οποίο απέκρουσε εντυπωσιακά ο Κέλεχερ.



Στο 9' η Λίβερπουλ κόντρα στη ροή του ματς, λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ, όταν από υπέροχη διαγώνια μπαλιά του Έντο, ο Σαλάχ βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή και σούταρε απευθείας με την μπάλα να μην του κάνει το χατίρι και να φεύγει άουτ.



Ωστόσο δευτερόλεπτα αργότερα η ανωτερότητα της Γιουνάιτεντ μετουσιώθηκε σε γκολ. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλ στο κέντρο το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα, ο Ράσφορντ πήρε την μπάλα από αριστερά, πάσαρε στην κίνηση του Γκαρνάτσο, αυτός σούταρε, ο Κέλεχερ απέκρουσε, όμως ο ΜακΤόμινεϊ πήρε το... ριμπάουντ και την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

To τέρμα αυτό αφύπνισε τους παίκτες του Κλοπ οι οποίοι στο 14' προειδοποίησαν με τον Ρόμπερτσον να αστοχεί από πλεονεκτική θέση. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα η Λίβερπουλ έχασε ακόμη μια καλή στιγμή, όταν οι παίκτες του Κλοπ γύρισαν με υπομονή την μπάλα, με τον Σομποζλάι να ολοκληρώνει την πίεση με ένα μακρινό σουτ που κατέληξε στην αγκαλιά του Ονάνα.



Η Γιουνάιτεντ πέντε λεπτά αργότερα έφτασε μια ανάσα από το 2-0. Ο Μέινου έκανε τρομερή ενέργεια από τα αριστερά, πάσαρε στον Ράσφορντ, αυτός γύρισε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι με τον ΜακΤόμινεϊ να σουτάρει, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω στον Κέλεχερ.



Και εκεί ήρθε η... κατηφόρα. Στο 37' ο Έντο σκόραρε με το γκολ να ακυρώνεται ως οφσάιντ, ενώ στο 44' η Λίβερπουλ έφτασε στην ισοφάριση. Εξαιρετική κυκλοφορία με την μπάλα να φτάνει στον ΜακΆλιστερ που σούταρε, η μπάλα κόντρα στον Μέινου, μπέρδεψε τον Ονάνα και πήγε στα δίχτυα για το 1-1!



Σαν να μην έφτανε αυτό η ομάδα του Κλοπ έφερε τούμπα το ματς! Νέο κλέψιμο από τους κόκκινους ο Ντίας, έδωσε πάσα στον Νούνιες, αυτός σούταρε ο Ονάνα απέκρουσε και ο Αιγύπτιος πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε με λίγη δόση τύχης, αφού η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι και πάει μέσα για το 2-1 υπέρ της Λίβερπουλ που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.



Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τη Λίβερπουλ να έχει την κατοχή και τη Γιουνάιτεντ να χάνει την πρώτη της καλή στιγμή με τον Φερνάντες να κάνει ένα παράλληλο γύρισμα το οποίο πέρασε από όλους. Δευτερόλεπτα αργότερα ο Σομποζλάι σούταρε με τον Ονάνα να αποκρούει εντυπωσιακά.



Οι δυο προπονητές προχώρησαν στις αλλαγές τους με τον Κλοπ να θέλει να τελειώσει την πρόκριση η ομάδα του και τον Τεν Χαγκ να κυνηγά την ισοφάριση.



Στο 87' ο Ολλανδός τεχνικός δικαιώθηκε, αφού, μετά από κλέψιμο στον χώρο του κέντρου, ο Γκαρνάτσο έγινε αποδέκτης, ανάμεσα σε πέντε παίκτες της Λίβερπουλ, έδωσε στον Βραζιλιάνο που γύρισε το σώμα του και πλάσαρε στη γωνία του Κέλεχερ για το 2-2!



Μάλιστα λίγο πριν το τέλος του ματς οι «κόκκινοι διάβολοι» λίγο έλειψε να πάρουν την πρόκριση με τον Ράσφορντ να βγαίνει «φάτσα» με τον Κέλεχερ, όμως το πλασέ του ήταν άστοχο και έφυγε ελάχιστα άουτ με τις δυο ομάδες να οδηγούνται στην παράταση.



Με την εκκίνηση του έξτρα ημιώρου η Γιουνάιτεντ απείλησε με τον Άντονι να αστοχεί με πλασέ εκτός περιοχής, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ο ΜακΆλιστερ βρέθηκε αμαρκάριστος στην καρδιά της περιοχής, αλλά η κεφαλιά του έφυγε ελάχιστα άουτ.



Στην εκπνοή του πρώτου μέρους ωστόσο ο Έλιοτ πάγωσε το «Ολντ Τράφορντ» καθώς το σουτ που εξαπέλυσε, κόντραρε και πήγε στα δίχτυα του Ονάνα για το 3-2 της Λίβερπουλ.

Ο Τεν Χαγκ ρίσκαρε αρκετά, όμως δικαιώθηκε. Στο 110' ο Μαγκουάιρ προειδοποίησε με σουτ μέσα από την περιοχή το οποίο εξουδετέρωσε ο Κέλεχερ, όμως δυο λεπτά αργότερα, ο Ράσφορντ έφερε το ματς στα ίσα. Ο ΜακΤόμινεϊ έκανε το κλέψιμο, πέρασε κάθετα στον συμπαίκτη του ο οποίος πλάσαρε αφήνοντας... άγαλμα τον Κέλεχερ για το 3-3!

Οι γηπεδούχοι πλέον είχαν... γείρει το γήπεδο και στο 121' λυτρώθηκαν. Κερδισμένο κόρνερ για τη Λίβερπουλ με τον Γκαρνάτσο να κάνει το κλέψιμο και να φεύγει στην κόντρα, ο Ντιαλό στην παράλληλη κίνηση πήρε την πάσα, πάτησε περιοχή και πλάσαρε για το τελικό 4-3 και την ανατροπή!



Μάλιστα ο νεαρός Ιβοριανός αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφού κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, έβγαλε τη φανέλα του, όμως η αριθμητική ανισορροπία δεν άλλαξε τα δεδομένα με τους «κόκκινους διαβόλους» να παίρνουν την πρόκριση.

