Σάκκαρη: «Δεν είμαι η πρώτη, ούτε η τελευταία που έκλαψε στο court»

Για την κακή μέρα που είχε στην πρεμιέρα του WTA Finals, απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα, μίλησε η Μαρία Σάκκαρη.

«Δεν έχω πολλά να πω. Είναι προφανώς ότι δεν είχα ρυθμό στο παιχνίδι μου και δεν ένιωθα άνετα εκεί έξω. Ήταν μια πολύ, πολύ κακή μέρα για μένα», ανέφερε αρχικά η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, η οποία ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

«Δεν είμαι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία που ένιωσε έτσι και έκλαψε στο court. Δεν είναι ωραίο, αλλά κανείς δεν θέλει να διαλύεται έτσι στο court.

Όλοι έχουμε κακές μέρες. Επειδή είμαστε επαγγελματίες αθλητές, οι κακές μέρες μας συμβαίνουν μπροστά σε χιλιάδες θεατές και μεταδίδονται στην τηλεόραση σε ολόκληρο τον κόσμο».

