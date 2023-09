Στα ημιτελικά του Τόκιο η Σάκκαρη - «Καθάρισε» ξανά την Γκαρσιά

Ακόμη μία νίκη για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετέτρεψε σε περίπατο την αναμέτρηση με την Καρολίν Γκαρσιά και νικώντας τη για δεύτερη συνεχή εβδομάδα (2-0 σετ), μετά τη Γουαδαλαχάρα, προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά του Τόκιο.

Εκεί, θα αντιμετωπίσει την Τζέσικα Πεγκούλα, η οποία βρίσκεται στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με φόντο τον τελικό και τον τρίτο τρόπαιο στην καριέρα της!

Φυσικά, πέραν αυτού, η Σάκκαρη κυνηγά να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους, για να δώσει το «παρών» και στα WTA Finals του Νοεμβρίου στο Κανκούν του Μεξικού, εκεί όπου συμμετέχουν οι οκτώ καλύτερες τενίστριες της χρονιάς.

Το ματς

Η καλύτερη Ελληνίδα τενίστρια μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι και κατάφερε να κάνει το μπρέικ μόλις στο πρώτο game, φτάνοντας στο 1-0. Μάλιστα, όχι μόνο κατάφερε να υπερασπιστεί το δικό της σερβίς, αλλά έκανε και δεύτερο συνεχόμενο μπρέικ, φτάνοντας στο 3-0. Στη συνέχεια, οι δύο τενίστριες δεν είχαν πρόβλημα πίσω από το σερβίς τους, με την Γκαρσία να κρατά πολύ δύσκολα το δικό της στο 5-1, με αποτέλεσμα η Σάκκαρη να φτάσει εύκολα στο 6-2 και στο 1-0 σετ.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με αμφότερες να διατηρούν το σερβίς τους για το 1-1, με την Σάκκαρη να κάνει στη συνέχεια το μπρέικ για το 2-1. Σε εκείνο το σημείο δυσκολεύτηκε να κάνει το 3-1, έχοντας να διαχειριστεί τρία break points, αλλά εντέλει να τα καταφέρνει και να φτάνει σε αυτό. Μάλιστα, λίγο αργότερα έκανε και το 5-2 με νέο μπρέικ, και υπερασπιζόμενη το δικό της σερβίς, έκανε το 6-2 και το 2-0 σετ, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα σετ (2-0): 6-2, 6-2

SEVEN straight for Sakkari 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



In contention for @WTAFinals qualification, @mariasakkari keeps her winning streak going to progress to the Tokyo semifinals!#TorayPPO pic.twitter.com/1Catjg3l1h