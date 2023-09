Σάκκαρη: «Το να είμαι χαρούμενη στο court, με κάνει πραγματικά να παίζω καλύτερα»

Πολύ χαρούμενη μετά τη νίκη της επί της Καρολίν Γκαρσιά εμφανίστηκε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία νίκησε για δεύτερη συνεχή βδομάδα τη Γαλλίδα τενίστρια και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Τόκιο!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στάθηκε στο πόσο απολαμβάνει να παίζει τένις τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η χαρά της στο court, την κάνει να έχει πολύ ανεβασμένη απόδοση.

«Το να είμαι χαρούμενη στο γήπεδο με κάνει πραγματικά να παίζω καλά. Να χαμογελάω, να το απολαμβάνω. Υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία πίσω από αυτό. Απλώς νιώθω ότι όσο πιο χαρούμενη είμαι στο γήπεδο και όσο περισσότερο χαμογελάω στο γήπεδο, τόσο καλύτερα παίζω», ήταν τα λόγια της Σάκκαρη, αμέσως μετά τη νέα σπουδαία επικράτησή της.

Maria Sakkari after beating Caroline Garcia in Tokyo:



“Being happy on the court really makes me play good. Smiling, enjoying. There’s a big process behind it. I just feel like the happier I am on the court & the more I smile on court, the better I play.”



Keep smiling, Maria. ❤️ pic.twitter.com/THx2BBJa2M