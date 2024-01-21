Λογαριασμός
Αποκλεισμός Τσιτσιπά από τον Φριτς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Τέιλορ Φριτς και αποκλείστηκε με 3-1 στους «16» του Αυστραλιανού Open

Τσιτσιπάς

Άδοξο τέλος είχε η προσπάθεια του Στέφανου Τσιτσιπά στους «16» του Αυστραλιανού Open.
Ο 25χρονος Έλληνας, νούμερο επτά στην παγκόσμια κατάταξη, έχασε με 7-6, 5-7, 6-3, 6-3 από τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτς (Νο 12). Ο 26χρονος Αμερικανός προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στα προημιτελικά του Grand Slam της Μελβούρνης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Με την ήττα αυτή ο «Στεφ» θα υποχωρήσει στην δέκατη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ κινδυνεύει και με μεγαλύτερη υποχώρηση ανάλογα με τα αποτελέσματα άλλων τενιστών στο Αυστραλιανό Open. Για τον Φριτς, που έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του, ήταν η πρώτη νίκη σε Grand Slam επί αντιπάλου εντός Top 10.
Ο Φριτς πήρε το πρώτο σετ με 7-6 εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι είχε 26/26 κερδισμένων πόντων σε πρώτο σερβίς. Ο Τσιτσιπάς αντέδρασε στο δεύτερο, το οποίο πήρε με 7-5 ισοφαρίζοντας μετά από μπρέικ στο ενδέκατο γκέιμ. Ωστόσο τα καίρια μπρέικ του Αμερικανού στο τρίτο και τέταρτο σετ τον οδήγησαν στη νίκη. Έκανε νωρίς το πρώτο μπρέικ στο τρίτο σετ και το κέρδισε με 6-3, ενώ στο τέταρτο έκανε με μπρέικ το 5-3 και υπερασπιζόμενος το σερβίς του έφτασε στη νίκη.

