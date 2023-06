Κριστιάνο Ρονάλντο: «Δεν αποκλείω να αγοράσω ομάδα στο μέλλον - Θέλω να παίξω για άλλα 2-3 χρόνια»

Για την επιθυμία του να αγοράσει μία ποδοσφαιρική ομάδα στο μέλλον μίλησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.



Ο Πορτογάλος αστέρας μίλησε για τα σχέδιά του στο «ESPN», ενώ τόνισε πως θέλει να παίξει ποδόσφαιρο για άλλα 2-3 χρόνια. Ακόμη αναφέρθηκε και στον Μπενζεμά, ο οποίος πλέον είναι μέλος της Αλ Ιτιχάντ, αλλά και στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

«Ήξερα ότι ο Μπενζεμά έρχεται στη Σαουδική Αραβία και γι' αυτό είπα ότι το πρωτάθλημα θα είναι μεταξύ των κορυφαίων 5 στο μέλλον, θα έρθουν περισσότεροι παίκτες. Το πρωτάθλημα είναι πολύ καλό. Αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλές ευκαιρίες για να αναπτυχθούμε περισσότερο. Το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό. Έχουμε πολύ καλές ομάδες, πολύ καλούς Άραβες παίκτες, αλλά πρέπει να βελτιώσουν λίγο περισσότερο την υποδομή.



Ακόμα και οι διαιτητές, το σύστημα VAR, θα πρέπει να είναι λίγο πιο γρήγοροι. Νομίζω ότι μικρά πράγματα πρέπει να βελτιώσουν. Αλλά είμαι χαρούμενος εδώ. Θέλω να συνεχίσω εδώ και θα συνεχίσω εδώ. Κατά τη γνώμη μου, εάν συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά που θέλουν να κάνουν εδώ, για τα επόμενα πέντε χρόνια, νομίζω ότι το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να μπει στο top-5 του κόσμου. Αν έρθουν, μεγάλοι παίκτες και μεγάλα ονόματα, νεαροί παίκτες, έμπειροι παίκτες, είναι ευπρόσδεκτοι, γιατί αν συμβεί αυτό, το πρωτάθλημα θα βελτιωθεί».

Cristiano Ronaldo says he would like to own a football club one day 👀 pic.twitter.com/B5pCSNR3t6