Ρολάν Γκαρός: «Φουλ» για το repeat η Ίγκα Σφιόντεκ - Δείτε βίντεο

Η Ίγκα Σφιόντεκ δεν έπαθε... Σαμπαλένκα στο δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός και παρότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο δεύτερο σετ, τελικά προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου (10/06) όπου θ΄ αντιμετωπίσει την Καρολίνα Μούχοβα.

Το νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 2-0 σετ (6-2, 7-6 (7) της Βραζιλιάνας, Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια (νο14 στην WTA) και για 3η φορά την τελευταία τετραετία θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο στο Major του Παρισιού, το οποίο είχε κατακτήσει το 2020 και 2022.

Απέναντι στην 27χρονη Μάια, από την οποία είχε ηττηθεί στην πρώτη τους συνάντηση το 2022 στο Τορόντο, η Σφιόντεκ πήρε πολύ εύκολα το πρώτο σετ με 6-2, ενώ στο δεύτερο δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Έστω και στο τάι μπρέικ (9-7), όμως, βρήκε τον τρόπο να κλείσει το ματς και να «τσεκάρει» το δεύτερο «εισιτήριο» για τον τελικό, χωρίς, μάλιστα, να έχει χάσει ούτε ένα σετ έως τώρα και απόλυτα δικαιολογημένα είναι το απόλυτο φαβορί για το back to back.

Στον πρώτο της ημιτελικό σε τουρνουά Grand Slam, η Χαντάντ Μάϊα δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση, ωστόσο, και με την αποψινή της εμφάνιση απέδειξε ότι μόνο τυχαία δεν έφτασε μέχρι την τετράδα. Από την Δευτέρα (12/06), μάλιστα, θα βρίσκεται στο Top10 της παγκόσμιας κατάταξης.

If it works keep doing it!#RolandGarros | @iga_swiatek pic.twitter.com/mlG1vwJhHq