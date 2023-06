Ρολάν Γκαρός: Η Μούχοβα στον τελικό, έκανε την έκπληξη κόντρα στη Σαμπαλένκα

Η Τσέχα τενίστρια (νο 43 στον κόσμο) επικράτησε 2-1 σετ της Σαμπαλένκα (Νο. 2 στον κόσμο)

Μπήκε αποφασισμένη στο court και έκανε την έκπληξη η Καρολίνα Μούχοβα (Νο. 43), σε ένα παιχνίδι που διήρκεσε κάτι παραπάνω από τρεις ώρες.

Η Τσέχα τενίστρια επικράτησε 2-1 σετ της Σαμπαλένκα (Νο. 2 στον κόσμο) και προκρίθηκε στον τελικό του Roland Garros. Εκεί, θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Σβιόντεκ-Χαντάτ Μάια, που θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά.

Muchova upsets seed No.2 and secures a spot in the Roland-Garros final 🤯 #RolandGarros pic.twitter.com/1Kwl15ODIM — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2023

Τα δύο πρώτα σετ οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ, με τη Μούχοβα να παίρνει το πρώτο και τη Λευκορωσίδα το δεύτερο. Στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, η Σαμπαλένκα έδειχνε πως τελειώσει το παιχνίδι, καθώς βρέθηκε μπροστά με 5-2. Ωστόσο, η Τσέχα δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με μία επική ανατροπή έφτασε στο 7-5, κάτι που της έδωσε και το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως παίχτηκαν σχεδόν όλα τα διαθέσιμα games, καθώς οι δύο τενίστριες ολοκλήρωσαν το παιχνίδι μετά από 38 εξ αυτών (39 το μέγιστο), ενώ η Μούχοβα κατάφερε να πετάξει εκτός τη Σαμπαλένκα, η οποία δεν είχε χάσει κανένα σετ πριν το σημερινό ματς.

