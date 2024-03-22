Ρεάλ Μαδρίτης: «Βλέπει» τον Αλεξάντερ Άρνολντ

Το όνομα του Αλεξάντερ Άρνολντ έχει ψηλά στη λίστα της η Ρεάλ Μαδρίτης για τη θέση του δεξιού μπακ. Ο διεθνής οπισθοφύλακας, που αγωνίζεται και στο κέντρο, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025 με την Λίβερπουλ, όμως οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να είναι κοντά στην επέκταση της συνεργασίας τους.

Οι «μερένχες» παρακολουθούν την περίπτωση του μπακ της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ, όπως αναφέρει η «relevo» και αν δουν πως μπορούν να κινηθούν, τότε θα κάνουν πρόταση στην Λίβερπουλ για να τον εντάξουν στο έμψυχο δυναμικό τους, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να θέλει να δημιουργήσει μια νέα Ρεάλ, μετά και την συμφωνία που φέρεται να υπάρχει με τον Κιλιάν Εμπαπέ.

El Real Madrid, pendiente de la situación de Alexander-Arnold.



▪ El lateral del Liverpool acaba contrato en 2025 y en el club blanco le están monitorizando con mucha atención.@hugocerezo 🤝 @MatteMoretto https://t.co/1iXV4I4dFc — Relevo (@relevo) March 22, 2024

O Άρνολντ την φετινή σεζόν έχει ταλαιπωρηθεί από αρκετούς τραυματισμούς, ωστόσο έχει προλάβει να καταγράψει 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 2 τέρματα και 10 ασίστ.

