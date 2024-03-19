Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για το πρώτο από τα δύο βήματα που θα την οδηγήσουν στο Euro 2024, έχοντας στο πλευρό της τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και όλους εσάς.

Την Πέμπτη (21/03) τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την αναμέτρηση της γαλανόλευκης με το Καζακστάν, στον ημιτελικό των πλέι οφ πρόκρισης, σε μια μάχη δίχως αύριο.

Συντονιστείτε από νωρίς στους 94,6 για όλα τα τελευταία νέα και στις 21:45 ακριβώς ζήστε λεπτό προς λεπτό κάθε φάση του κρίσιμου αγώνα, σε απευθείας σύνδεση με την κατάμεστη «Opap Arena».

Ελλάδα-Καζακστάν την Πέμπτη στις 21:45.

Ο δρόμος της πρόκρισης στα τελικά του Euro 2024, περνά από τον αέρα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Περνά από τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!





