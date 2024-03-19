Γκουντούρα: «Έκλεισε» θέση για τους Ολυμπιακούς του Παρισιού με την bwin στο πλευρό της!

H ελληνική ψυχή σε μία παλίνδρομη κίνηση, σε μία ενέργεια που ενώνει το μυαλό με την καρδιά και το ανθρώπινο με το οριακά άγνωστο. Στην ουσία, όλοι αγωνιζόμαστε να σταθούμε, να προφυλάξουμε, το κινητό-ακίνητο σημείο μας. Στην ξιφασκία, τα τετραγωνικά που καλύπτει είναι ελάχιστα. Σε αυτήν, όμως, την επιφάνεια κλήθηκε να σταθεί, να επιτεθεί, να αποκρούσει και να πάρει ένα κομμάτι ουρανού. Η Δώρα Γκουντούρα το έκανε ξανά, «κλείδωσε» το εισιτήριο για τους Ολυμπιακού Αγώνες για 2η διαδοχική φορά στην καριέρα της και πλέον τα όνειρά της ταξιδεύουν στο Παρίσι, εκεί όπου θα διεκδικήσει μια στιγμή στην αιωνιότητα. Στο Παγκόσμιο Kύπελλο του Βελγίου έδωσε ακόμα μια μοναδική παράσταση και το χάλκινο μετάλλιο επιβεβαίωσε πως οι μεγάλες προκλήσεις την κάνουν πιο δυνατή.

Μαζί της η bwin, σύμμαχος της στο κυνήγι της επιτυχίας, της καθιέρωσης, της αναγνώρισης. Από την αρχή του «ταξιδιού», μαζί κόντρα σε κάθε δυσκολία!

Η αθλήτρια του Team Future της bwin τα έκανε όλα γρήγορα! Όλα όμως σωστά και στο τέλος ήρθε η κραυγή της νίκης, την οποία συνόδευσε ένα χαμόγελο. «Είμαι άνθρωπος αισιόδοξος, λάτρης του χιούμορ και συχνά και πειραχτήρι», θα πει η Δώρα Γκουντούρα, η οποία στην ολυμπιακή χρονιά έζησε μεγάλες, συναρπαστικές στιγμές με επτά μετάλλια και αναρρίχηση στο παγκόσμιο ranking!

Σπουδαίες παραστάσεις, αγώνες με ένταση, πάθος, αλλά και μυαλό μόνο για την επίτευξη του στόχου. Της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κι όταν το εισιτήριο... σφραγίστηκε, η αθλήτρια της bwin έκανε ξανά το όνειρό της εικόνα: «Αυτό που πάντοτε σκεφτόμουν, είναι μία σκοτεινή αίθουσα και πολλά φώτα πάνω στην πίστα, όπου αγωνίζομαι. Εγώ, η αντίπαλός μου και το τελευταίο χτύπημα που μου δίνει το μετάλλιο».

Το κορυφαίο στοιχηματικό brand βρίσκεται μαζί σε όλο το ταξίδι της, από τα πρώτα βήματα, μέχρι την καθιέρωση στις κορυφαίες! Στη μοναχική διαδρομή που χαράχθηκε μέχρι το Τόκιο, λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, μέχρι τη δεύτερη μεγάλη στιγμή που έρχεται. Το Παρίσι το κατάμεστο με κόσμο γήπεδο και με την πρόκληση ενός μεταλλίου.

Η πρωταθλήτρια ξιφασκίας βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, ιδανικό πνευματικό επίπεδο και μετρά αντίστροφα για το μεγάλο ραντεβού. Οι υψηλές απαιτήσεις του πρωταθλητισμού τη «γεμίζουν», οι θυσίες που έγιναν αποτυπώνονται ιδανικά στο ταρτάν και μαζί με την bwin στοχεύουν στην κορυφή. Ήταν η πρώτη αθλήτρια του Team Future, το Νο60 στην παγκόσμια κατάταξη και η «εκτόξευση» έμοιαζε με... όνειρο. Σε συνδυασμό με την αμέριστη συμπαράσταση του κορυφαίου στοιχηματικού brand και την καρδιά νικήτριας, οι μεγάλες επιτυχίες ήρθαν και την έφτασαν μία ανάσα από την κορυφή, στο Νο 2 και στην πτήση για Γαλλία. Εκεί όπου με τη γαλανόλευκη στην καρδιά της θα «παρελάσει» στον Σηκουάνα και θα «ξιφομαχήσει» για το μετάλλιο. Το ταλέντο, η θέληση και η μαχητικότητά της Δώρας Γκουντούρα δεν μπορούσαν να αγνοηθούν και να περιοριστούν. Τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στις 10 καλύτερες ξιφομάχους του κόσμου και δίκαια κρατάει τη θέση της στo Τop 10.

Η bwin σύμμαχος του αθλητισμού

Η bwin, αποτυπώνει με πράξεις την επιθυμία για ένα καλύτερο μέλλον στον αθλητισμό. Βάζει το λιθαράκι της, ώστε να χτιστεί κάτι δυνατό, ελπιδοφόρο, κάτι που θα γεμίσει τους αθλητές με κίνητρα, φιλοδοξίες, θα βοηθήσει τα παιδιά να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά του Team Future και η Δώρα Γκουντούρα, η οποία από το 2019 φροντίζει να ανεβάζει διαρκώς τον πήχη. To κορυφαίο στοιχηματικό brand κάνει πράξη τις δεσμεύσεις της και συμβάλει έμπρακτα στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Τρανή απόδειξη η δημιουργία ενός σύγχρονου κλειστού γυμναστηρίου στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, προκειμένου να καλύψει όλες τις επιθυμίες και ανάγκες της νέας γενιάς πρωταθλητών. Άλλωστε, το πλάνο της bwin για τους Έλληνες πρωταθλητές αποτελεί στήριξη στο έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.